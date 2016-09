Inovação, sustentabilidade e cereja descascado estarão em debate na Ficafé 2016

Agronegócio

Durante os três dias de feira, os visitantes poderão participar de palestras, visitas guiadas aos estandes, mesas redondas, clínicas tecnológicas e, claro, o já tradicional concurso de Qualidade dos Cafés Especiais

A nona edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé 2016), que será realizada entre os dias 26 e 28 de outubro em Jacarezinho, e terá como tema “Café Cereja Descascado e Sustentabilidade Econômica e Ambiental”, vai reunir produtores, especialistas, compradores de cafés do Brasil e do exterior, além de expositores de máquinas, equipamentos e insumos.

Na programação do evento estão discussões e bate-papos sobre temas como inovação, sustentabilidade econômica e ambiental, cereja descascado, tratamento de águas residuais, agronomia, colheita mecanizada, processamento via úmida, programa 100% Qualidade, mercado e comercialização. Durante os três dias de feira, os visitantes poderão participar de palestras, visitas guiadas aos estandes, mesas redondas, clínicas tecnológicas e, claro, o já tradicional concurso de Qualidade dos Cafés Especiais.

A abertura oficial do evento será às 10 horas de 26 de outubro, no Centro de Eventos de Jacarezinho, com uma palestra de Leonardo Sánchez Hernández, proprietário da empresa costa-riquenha Aceres, que possui expertise no tratamento dos resíduos decorrentes do processamento do café cereja. Ele vai falar sobre “Café cereja descascado e sustentabilidade econômica e ambiental”. Participarão da abertura representantes da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp) e da Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), além de parceiros oficiais e autoridades.

Ainda no dia 26 estão programadas as palestras de Josiane Cotrim, diretora da Aliança Internacional das Mulheres do Café IWCA, que vai falar sobre “Sustentabilidade”; e do Leonardo Sánchez Hernández, que levará informações aos participantes sobre o “Cereja descascado e tratamento de águas residuais”. Do primeiro ao terceiro dia, os visitantes da feira também poderão fazer visitas guiadas aos estandes e participar do curso de barista, que vai ensinar o preparo de drinks e coquetéis com cafés.

No segundo dia da Ficafé 2016, Eduardo Bianchi, consultor técnico e coordenador do Programa 100% Qualidade, discutirá sobre “Agronomia como fator de sucesso da cafeicultura”. Ainda no período da manhã, André Luiz Alvarenga Garcia, engenheiro agrônomo da Fundação Procafé/MG, falará sobre “Produção de cafés especiais – recomendações técnicas”. À tarde será realizada uma clínica tecnológica com Leonardo Sánchez Hernández e Produtores do 100% Qualidade.

O terceiro e último dia de feira começa com uma palestra sobre “Introdução à comercialização e café”, ministrada por Gláucio Lima Fonte Boa, da empresa Savassi Certificação & Agronegócio, de Minas Gerais; e um bate-papo sobre “Cenários para os preços do café: uma perspectiva de mercado”, com Celso Vegro, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC-SP). Na tarde do dia 28 será divulgado o resultado do concurso de Qualidade dos Cafés Especiais.

Odemir Capello, consultor do Sebrae/PR e gestor do Projeto de Cafés Especiais, explica que toda a programação da Ficafé 2016 foi pensada com o objetivo de beneficiar tanto os produtores quanto os patrocinadores do evento. Ele lembra que, para investir na produção do café cereja descascado, tema principal da feira deste ano, os cafeicultores precisarão de equipamentos e vários fornecedores estarão presentes no Centro de Eventos de Jacarezinho. “Os produtores poderão fazer visitas guiadas aos estandes para conhecer as máquinas e tirar dúvidas”, afirma.

Ficafé 2016

A Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) foi criada com o objetivo de ser a vitrine dos cafés especiais produzidos na região. O evento é realizado anualmente em Jacarezinho. Neste ano, a Ficafé ocorre de 26 a 28 de outubro. Durante este período, produtores e compradores de café estarão reunidos para rodadas de negócios, e poderão conferir uma exposição de máquinas e equipamentos para a cafeicultura, degustar cafés especiais, participar de workshops, palestras e estreitar relacionamentos com os membros dessa importante cadeia produtiva.

A Ficafé 2016 é uma realização do Sebrae/PR, Acenpp, Cocenpp, com apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Governo do Paraná, Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus Jacarezinho, Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná (CREA-PR), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Syngenta, Sustainable Harvest, BUNN, Associação dos Municípios Norte Pioneiro (Amunorpi), nucoffee, e Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Norte Pioneiro (AEANP). Para conferir a programação completa, acesse www.ficafe.com.br.

Asimp/ Sebrae/PR