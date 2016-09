Sebrae/PR oferece oficinas gratuitas sobre como aumentar as vendas, em Ivaiporã

Cidades

Empreendedores vão aprender a melhorar o visual dos seus negócios e como comercializar seus produtos pela internet; programação faz parte do Mês da Inovação

Na próxima quinta-feira, dia 22, o Sebrae/PR de Ivaiporã vai promover oficinas gratuitas para ajudar micro e pequenos empreendedores da região a inovar por meio da melhoria do visual dos seus negócios - fachadas e vitrines -, e como aumentar as vendas utilizando mídias digitais, e-commerce e internet. A programação faz parte do Mês da Inovação e Tecnologia, promovido pela entidade em todo o Paraná durante o mês de setembro. O objetivo é auxiliar os empresários da região a venderem mais, reduzirem custos e ampliarem mercados com o investimento em projetos de inovação e tecnologia.

Diego Shiinoki, consultor do Sebrae/PR, destaca que pequenas ações de inovação são capazes de gerar grandes mudanças e ótimos resultados. “Durante as oficinas, os participantes terão a oportunidade de aprender como utilizar a internet para alavancar as vendas e melhorar o visual da loja para atrair e fidelizar mais clientes”, afirma. Em momentos de dificuldade econômica, medidas pequenas e que exigem um baixo investimento podem ser fundamentais para a manutenção e crescimento dos negócios, destaca Shiinoki.

Durante o evento, os empreendedores receberão informações de como acessar o subsídio oferecido pelo Programa Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia, que visa à melhoria de processos, produtos, serviços e à introdução de inovações nas empresas e mercados, garantindo ao seu público-alvo o acesso subsidiado a serviços tecnológicos. Os projetos do Sebraetec têm subsídios de 60% para microempreendedores individuais e produtores rurais, e de 50% para micro e pequenas empresas.

Programação

As oficinas: “Aumente suas vendas: visual de Loja, design de ambiente, fachada e vitrines”; e “Aumente suas vendas através de canais web e mídias digitais” serão realizadas a partir das 19 horas de 22 de setembro, na sede do Sebrae/PR em Ivaiporã, que fica na rua Minas Gerais, 530, região central. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (43) 3472-8450.

Asimp/ Sebrae/PR