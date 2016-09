Faxina deve continuar,mas com reformas, defende Hauly

Política

Após lutar e votar pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e pela cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o Deputado Federal Luiz Carlos Hauly defende que a faxina dos corruptos deve continuar, com todo apoio à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao juiz Sérgio Moro,mas que é hora do presidente Michel Temer e do Congresso trabalhar pelas reformas que tanto o Brasil necessita para recuperar a economia e promover a geração de empregos.

Eleito o "Economista do Ano", duas vezes Secretário da Fazenda do Paraná, Hauly acredita que a confirmação de Temer como presidente até 2018, é a oportunidade para que ele possa liderar o processo de reconstrução do Brasil. "Os 13 anos de governo de Lula e Dilma foram marcados pela devastação da economia, gerando perdas para todos os segmentos produtivos, empresas quebrando e mais de 12 milhões de desempregados, um saldo trágico contaminado pela corrupção que enfraqueceu a Petrobras e outras empresas públicas, além dos fundos de pensão", criticou.

Para Hauly, de imediato o Governo deveria cortar gastos em todos os setores, prosseguir na meta de diminuir ministérios e outras medidas de contenção para, na sequência, iniciar o processo das reformas para estimular a economia. "Com toda essa crise, o setor produtivo não suporta mais o peso da carga tributária, assim como os trabalhadores que ganham até três salários são os que mais pagam impostos, numa total inversão que também precisa ser corrigida", defende o Deputado Hauly.