Festival de Dança abre inscrições para oficinas e para mostra local

Cultura

Estão programadas para outubro seis cursos com destacados profissionais das artes cênicas. Festival conta com patrocínio do Promic

Estão abertas as inscrições para as oficinas do 14º Festival de Dança de Londrina, que acontecem durante a mostra oficial, de 1 a 9 de outubro, e também na extensão do evento, de 27 a 31 de outubro. A programação traz seis cursos ligados a várias modalidades das artes cênicas e que contemplam diversos públicos. Artistas profissionais e amadores da região também já podem inscrever apresentações de até dez minutos para o “Dança Londrina”, mostra que ocorre dentro do Festival no dia 3 de outubro.



Este ano, estão programadas as oficinas “Balé Clássico”, com Guivalde Almeida (Especial Academia de Ballet – SP); “Dança Urbana”, com Leandro Belilo (Cia Fusion de Danças Urbanas - MG); “Figurino Para a Cena”, com Cassio Brasil (São Paulo – SP); “Jazz Lyrical”, com Dijalma Junior (Belo Horizonte – MG); “Dança Contemporânea - Repertório em Movimento”, com Milton Coatti (São Paulo Companhia de Dança - SP), e “Procura-Se Um Corpo”, com Tânia Farias (Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz – RS).



“Antes de divulgarmos a grade dos espetáculos, sempre anunciamos as oficinas do Festival, que têm uma importância muito grande não só para estudantes e profissionais da área, mas também para o público em geral. Percebemos que as trocas dos participantes com os professores dão frutos artísticos para a cidade. Sem contar o público que vem de fora, atraído cada vez mais pela qualidade dos cursos e pelos preços acessíveis”, comenta Danieli Pereira, coordenadora geral do Festival.



A oficina com Guivalde Almeida, nome internacionalmente conhecido na dança clássica, traz a Londrina um programa especial que explora as mais diversas técnicas de preparação e execução para o balé. Voltada a bailarinos e estudantes de balé clássico em nível intermediário ou avançado (com experiência em ponta), esta atividade acontece de 3 a 7 de outubro.



Na oficina “Dança Urbana” (1 a 4 de outubro), o dançarino e diretor Leandro Belilo mergulha com os participantes no universo dessa modalidade e aborda seu processo criativo na Cia Fusion, de Belo Horizonte (MG). Esta atividade é dirigida a bailarinos, atores, estudantes e outros profissionais com algum conhecimento na área.

O premiado criador visual Cassio Brasil, de São Paulo (SP), estará em Londrina de 3 a 7 de outubro para a oficina “Figurino para a Cena”, na qual vai montar um ateliê direcionado a projetos de dança e do teatro. Destinada ao público em geral, especialmente profissionais das artes cênicas, da moda, das artes plásticas e do design interessados na criação de figurinos, a oficina terá aulas teóricas e práticas com o objetivo de investigar a poética da roupa que compõe a cena.



O coreógrafo e bailarino Dijalma Junior, paranaense radicado em Belo Horizonte (MG), regressa à terra natal para ministrar a oficina “Jazz Lyrical”, também de 3 a 7 de outubro. O professor vai propor exercícios coreografados ou isolados para o aprimoramento de várias vertentes da modalidade. Atividade para estudantes, bailarinos e coreógrafos com experiência intermediária ou avançada em dança.



Na oficina “Dança Contemporânea – Repertório em Movimento” (7 a 9 de outubro), o professor e ensaiador Milton Coatti terá como base do trabalho o repertório artístico da São Paulo Companhia de Dança. Os participantes (bailarinos, atores e profissionais com conhecimento intermediário ou avançado em dança) poderão experimentar no corpo um panorama das técnicas utilizadas em um grupo profissional.



Para fechar a programação didática, o Festival de Dança realiza na extensão do evento, de 27 a 31 de outubro, a oficina de performance “Procura-se um Corpo”, com a atriz, encenadora e professora Tânia Farias, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Alegre-RS).



A proposta deste trabalho é provocar, de forma poética, reflexões sobre um passado recente e as feridas ainda abertas pela ditadura militar no Brasil. A oficina propõe ainda o reconhecimento e a ocupação de um espaço urbano de Londrina, onde será realizada uma performance concebida conjuntamente pelo grupo, no dia 31 de outubro.



Todas as oficinas acontecerão na Escola Municipal de Dança, em horários variados. Para obter informações detalhadas sobre conteúdo, público-alvo e currículo dos professores, os interessados podem acessar o site www.festivaldedancadelondrina.art.br e clicar no link “Oficinas 2016”. Na página também está disponível a ficha de inscrição, que deve ser preenchida e entregue na Funcart (Rua Senador Souza Naves, 2380).



O valor de cada oficina é de R$ 30,00, com desconto progressivo para mais de uma atividade (2 oficinas: R$ 50,00 / 3 oficinas: R$ 70,00 / 4 oficinas: R$ 100,00). O pagamento deve ser feito na entrega da ficha, na Funcart. As vagas são limitadas e definidas por ordem de chegada. Informações pelo telefone (43) 3342-2362.

Mostra local - O Festival também convida artistas locais para se apresentarem em sua tradicional noite “Dança Londrina”, que acontece este ano no dia 3 de outubro, dentro da programação oficial. A mostra reúne pequenos trabalhos cênicos e trechos coreográficos de até dez minutos produzidos por escolas, academias ou por bailarinos independentes da região. Agregando os mais variados estilos, o “Dança Londrina” oferece um panorama da produção da cidade e da região. Para participar, basta preencher a ficha disponível no site e enviá-la para o e-mail festival@festivaldedancadelondrina.art.br.



Serviço:

Oficinas e Mostra Local – 14º Festival de Dança de Londrina

Inscrições abertas (até atingir o limite das vagas)

Cursos: de 1 a 9 e de 27 a 31 de outubro de 2016

Programação detalhada e fichas de inscrição no site:

www.festivaldedancadelondrina.art.br

Informações: (43) 3342-2362



O Festival de Dança de Londrina tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da Caixa Econômica Federal e do Teatro Mãe de Deus. O evento é uma realização da APD (Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná), com apoio institucional da Funcart. Apoio: France Danse Brasil 2016, Embaixada da França no Brasil, Institut Français, Rádio UEL FM, Usina Cultural, Shop Ballet e Só Dança.

