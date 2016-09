Rebeka Francys termina relacionamento e investe na carreira de Baby Planner

Social

Rebeka Francys está vivendo uma nova fase em sua vida. Recém separada, a modelo está se dedicando a seu filho e a nova profissão, baby planner, prestando consultoria materna.

“Meu relacionamento acabou, mas estou na fase de cuidar do meu filho e acredito que um filho precisa de pais que mesmo separados estejam sempre dispostos a serem pais. Lutei muito por minha família, mas resolvemos seguir em frente cada um o seu caminho. Acima de tudo preservamos o respeito que tivemos no nosso relacionamento e a boa convivência, porque não é apenas terminar um namoro qualquer, temos um laço para sempre que é o Anthony”, conta Rebeka Francys.

Sobre o fim do seu relacionamento com um empresário, Rebeka conta que se empenhou ao máximo na relação e que o final do relacionamento não a deixou abalada, mas triste pelo fim da família.

“Fui uma boa esposa, sou uma boa mãe então por mim está tudo certo. Ninguém quer criar um filho sozinha, mas pior que isso é estar junto e se sentir sozinha. Tenho respeito é sempre terei pois ele é pai do meu filho. Nesse momento é triste porque é uma família que se desfez, então quanto menos mexer na ferida menos vai doer. Admiração e respeito sempre de ambas as partes acredito eu”, diz Rebeka.

A ex-Miss Bumbum também falou sobre seu novo ramo de atividade: “Eu decidi me especializar, porque me tornei mãe e encontrei muitos desafios na maternidade. Fiz uma consulta com uma assessora materna quando tive dificuldade com o sono do Anthony, e me encantei porque ela me ajudou a voltar tudo ao normal. Então pensei: Também posso ser uma assessora materna e ter isso como uma profissão. Fiz curso de 55 horas e paguei caro por isso (risos). Mas duro que a maioria que me procura vem pedir dica e ajuda, muitas ainda me mandam sei que você é uma mulher de Deus e não vai me cobrar nada pra me ajudar (risos)”, finaliza Rebeka.

