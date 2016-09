Viciada em celular Priscila Rocha usa aplicativo para manter a boa forma

Social

A modelo Priscila Rocha posou para um ensaio de biquíni em que aparece com seu maior vício: o smartphone.

Priscila revelou que não desgruda de seu celular nem por um instante e que, além dos apps de mensagens, internet e redes sociais, o smartphone também lhe serve para manter a boa forma.

“Sou viciada em celular mesmo, não largo o meu, até para dormir, durmo com ele ao meu lado. Uso o aparelho para atualizar minhas redes sociais através dos aplicativos, para me manter informada, para conversar com a família e amigos e também para cuidar do meu corpo com aplicativos exclusivos para manter a boa forma. O meu favorito é o All in Fitness”, conta Priscila.

A morena, que se enveredou pelo universo fitness para provar que é possível ter um corpo bonito sem apelar para anabolizantes e com isso se manter saudável, contou os benefícios do aplicativo e como ele lhe ajuda no dia a dia.

“Esse aplicativo me dá a possibilidade de fazer um completo plano de treinamento, além disso, ele me ajuda a controlar as calorias que eu consumo. Sem contar que tenho a praticidade de ter um personal trainer a minha disposição, pois qualquer dúvida que eu tenho, envio um email durante o treino e vejor fotos e vídeos explicativos dos mais de 1000 exercícios de fitness e yoga do app. É possível, também, verificar seu progresso em estatísticas do meu treinamento, eu amo este app, não sei mais viver sem”, conta a modelo.

