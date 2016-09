Aline Mineiro fala sobre uso de cinta modeladora: “Meu namorado acha super sexy, uma delícia”

Social

A panicat Aline Mineiro, que emagreceu 5 kg recentemente por conta de uma campanha publicitária, segue tentando reduzir suas medidas.

Para alcançar seus objetivos e deixar seu corpo ainda mais bonito, a panicat segue usando a cinta modeladora que a fez chegar aos 63 cm de cintura.

“Mesmo com 63 de cintura eu continuo usando a cinta modeladora que faz um super efeito para mim”, conta Aline.

A panicat também revelou que o acessório tem ajudado inclusive em seu relacionamento: “A melhor parte de tudo isso é que não preciso tirar a cinta quando encontro ou durmo com meu namorado. Ele acha super sexy essa cinta, quando usada sem sutiã. Ele não se incomoda nem um pouco no uso e acha uma delicia, gosta de cintura fina. Fico em casa fazendo tudo e por enquanto uso a cinta durante as tarefas, ele sempre diz para não exagerar, tomar cuidado.

MF Assessoria

Clique nas fotos para ampliar