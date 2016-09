Luciane Hoepers e uma leve espetada em Angela Bismarchi

Social

A modelo Luciane Hoepers, conhecida como Miss Plástica, que parece estar desbancando a famosa Angela Bismarchi no posto de referência plástica no país, contou que não tem intenção de bater recordes em número de cirurgias e, parecendo uma leve espetada na "concorrente", disse que as cirurgias dela são mais 'refinadas', e os profissionais muito bem escolhidos.

"Faço com bons profissionais para não cair no ridículo, cirurgia não pode ser com qualquer profissional. Não tenho intenção de bater recordes e sim de refinar alguns pontos. Procuro fazer com bons profissionais, tenho boas referências." Diz Luciane Hoepers.

Nas fotos, Luciane posou para a marca fitness Dynamite, onde é garota propaganda.

Fabiano de Abreu/MF Assessoria