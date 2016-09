India Fitness, Yasmin Castrillon sonha em pegar onda no Havaí

Social

Essa índia vai além de fitness, Yasmin Castrillon que é de família indígena de verdade, como ela gosta de dizer, não tem apenas a musculação e a vida fitness como hobby, ela também é surfista. Yasmin mora em João Pessoa, na Paraíba, são nas praias de sua cidade que ela aproveita o tempo livre para surfar.

"Basta eu ter um tempinho livre para conectar ao mar e sair da rotina". Disse Yasmin.

Com um super litoral a sua disposição, praias lindas e não tão perigosas, Yasmin diz que tem o ambiente perfeito para a pratica do esporte. A morena sonha em um dia poder pegar ondas no Havaí, mas ainda precisar adquirir mais técnica no surfe, conta ela: "Agora eu não poderia me arriscar em praias havaianas, mas no futuro próximo, com mais técnica, eu posso tentar arriscar." Complementa Yasmin.

Como não poderia ser diferente, seu ídolo é o Gabriel Medina e sua praia predileta é a Praia do Coqueirinho, em João Pessoa. "Gabriel Medina fez um grande feito para o esporte no Brasil, espero que ele mantenha a regularidade pois faz bem para o esporte. Não sou uma surfista profissional, eu tiro onda(risos)." Finaliza Yasmin Castrillon.

MF Models Assessoria

