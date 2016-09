Bons resultados para a Pro Tork no Paranaense e Brasileiro de Cross-Country

Esportes

A Pro Tork Racing Team alcançou bons resultados na terceira e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Cross-Country, que também foi válida pela segunda rodada do estadual. O evento aconteceu no domingo, dia 18, na cidade de Cambé (PR).

Destaque para Willian Guimarães, que venceu de ponta a ponta as provas das categorias XC1 e XC3. “Fiquei feliz com meu desempenho, estou na ponta da tabela e cada vez mais perto deste título inédito em minha carreira”, disse.

A equipe contou ainda com Alencar Krefta, primeiro colocado na XC4, terceiro na XC3 e quarto na XC1, e Anilton Ximenez, terceiro na XC1, segundo na XC2 e quinto na XC3.

A Pro Tork tem o patrocínio da NOS Energy Drink.

Asimp Pro Tork Racing Team

