Stock Car: Tuka Rocha volta a correr pela RZ Motorsport em Londrina

Esportes

Paulista que disputou as temporadas de 2013 e 2014 volta a alinhar o carro #25 pela equipe paranaense

O paulista Tuka Rocha está de volta a Stock Car pela RZ Motorsport. O piloto paulista de 33 anos acertou seu retorno à equipe paranaense, onde disputou as temporadas de 2013 e 2014, e já está contando as horas para voltar a acelerar na maior categoria do automobilismo brasileiro, neste final de semana na oitava etapa, em Londrina (PR).

"Não foi nada fácil ficar longe das pistas nas primeiras corridas desta temporada, mas trabalhei bastante para voltar. Retorno com as energias recarregadas e volto para a equipe que me sinto em casa. Nunca perdi o contato com eles. Em 2013, o time conseguiu a quarta colocação no campeonato de equipes e tivemos um grande ano. A formação atual é praticamente a mesma. Agora estamos unindo forças para voltar a fazer um bom trabalho. Eu sei que a equipe é muito capaz e acredito nela sempre. Não vejo a hora de trabalhar com todos. Nosso trabalho já começa na oficina essa segunda e terça-feira", disse empolgado Tuka, que no ano passado em Ribeirão Preto conquistou sua primeira vitória na categoria.

Jorge Salmini, um dos mais experientes chefes de equipe da Stock Car, também comemorou o retorno de Tuka ao time: "Juntos fizemos um grande trabalho nas duas temporadas que estivemos juntos, onde estivemos muito competitivos. É muito bom tê-lo de volta", destacou.

Tuka será companheiro de Danilo Dirani, que parte para sua terceira corrida na maior categoria do Brasil. "Foi muito bom ter o Cesar (Ramos) como companheiro nessas minhas duas primeiras corridas pela RZ. Além de ele ter já mais experiência com o carro, somos amigos e foi além de tudo divertido ter ele na equipe. Torço para que em breve ele consiga voltar a categoria, pois ele merece", lembrou.

A nova dupla RZ da Motorsport é velha conhecida das pistas, pois os dois foram grandes adversários no início da carreira no kart. "Com o Tuka será uma situação bacana, porque corremos juntos quando crianças e até ficamos um tempo sem nos falarmos. Época de moleques no kart", contou aos risos. "Hoje somos amigos e ele tem mais experiência no carro da Stock Car. Com certeza iremos nos ajudar e será muito legal ter ele como companheiro", disse Dirani.

Coordenador geral da equipe, Robson Fernandes, agradeceu Cesar Ramos pelas quatro corridas realizadas com o time. "Quero agradecer ao Cesar por todo empenho e dedicação enquanto esteve conosco".

Confira a programação completa deste final de semana:

Sábado, 24 de setembro

07h35 - 07h45 - Shakedown Stock Car

07h50 - 08h30 - 1º Treino (Grupo 1) Stock Car

08h35 - 09h15 - 1º Treino (Grupo 2) Stock Car

09h25 - 09h55 - 1º Treino (Grupo 1)Copa Petrobras

10h00 - 10h30 - 1º Treino (Grupo 2) Copa Petrobras

10h40 - 11h10 - 1º Treino Fórmula 3 Brasil

11h20 - 12h00 - 2º Treino (Grupo 1) Stock Car

12h05 - 12h45 - 2º Treino (Grupo 2) Stock Car

12h55 - 13h25 - 2º Treino - (Grupo 1) Copa Petrobras

13h30 - 14h00 - 2º Treino (Grupo 2) Copa Petrobras

14h10 - 15h00 - Classificação Stock Car

15h10 - 15h20 - Classificação Copa Petrobras

15h30 - 16h00 - 2º Treino Fórmula 3 Brasil

16h45 - Largada (Corrida 1) Copa Petrobras

17h25 - 17h35 - Classificação Fórmula 3 Brasil

Domingo, 25 de setembro

08h20 - Largada (Corrida 1) Fórmula 3 Brasil

09h00 - 09h45 - Visitação aos boxes

10h25 - Largada (Corrida 2) Copa Petrobras

11h25 - Largada (Corrida 2) Fórmula 3 Brasil

13h00 - Largada (Corrida 1) Stock Car

14h10 - Largada (Corrida 2) Stock Car

15h00 - 16h00 - Volta Rápida

Asimp/Stock Car