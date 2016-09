Londrina é campeã estadual sub-18 em Maringá

Esportes

Equipe Londrina CAIXA IPEC de Atletismo conquistou o título de campeã no feminino e o terceiro lugar no masculino do Campeonato Paranaense da categoria

A equipe Londrina CAIXA IPEC de Atletismo conquistou no último fim de semana, em Maringá, o título de campeã no feminino e o terceiro lugar no masculino do Campeonato Paranaense da categoria sub-18. O Estadual foi realizado no Estádio Willie Davids e contou com 19 equipes de várias cidades, disputando provas de saltos, corridas e arremessos.

No feminino, Londrina somou 181 pontos, contra 162 de Maringá e 109 de Curitiba. No masculino, a equipe de Londrina obteve 132 pontos e ficou atrás de Colombo, com 179 e Curitiba, com 141 pontos.

Confira a relação de medalhas conquistadas no Estadual sub-18: Ouro - Wesley Gerônimo (400 com barreiras), Rafaela Freitas (arremesso de peso) e Gabrielly Oliveira Tobias (lançamento do martelo); Prata - Leonardo Mario dos Santos (arremesso de peso), Larissa Gouveia (arremesso de peso), Pâmela Correa ( 2 mil metros com obstáculos e 3mil metros), Adriano de Melo (salto triplo),

Rebeca Fernandes (5 mil marcha atlética) Wesley Gerônimo (110m com barreiras); Bronze - Luis Fernando de Siqueira (800 metros), David da Silveira (arremesso de peso), Matheus Souza Alves (3 mil metros), Ana Bueno Araújo (3 mil metros) e Wagner de Lima Santos (110m com barreiras).

Aurélio Cardoso/Asimp

