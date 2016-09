Autoridades prestigiam inauguração da nova sede do Conselho de Biologia do Paraná

Paraná

O Conselho de Biologia do Paraná (CRBio-07) inaugurou no último dia 16, sua nova sede em Curitiba. A cerimônia comemorou, além do novo espaço, o aniversário de 10 anos de existência do Conselho e o Dia do Biólogo. Prestigiaram a inauguração diversas autoridades como o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, o ex-governador do Paraná e Biólogo Honorário, Orlando Pessuti, e o presidente do Conselho Federal de Biologia (CFBio), Wlademir João Tadei, entre outros representantes de órgãos ligados ao meio ambiente e Biólogos.

“Esses 10 anos de trabalho são comemorados não apenas com a expansão da estrutura física própria, mas, principalmente, com a ampliação do espaço institucional do Conselho e de atuação dos Biólogos no mercado de trabalho, nas universidades, em pesquisas e na sociedade como um todo”, afirmou o presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso.

A nova sede ocupa todo o 13º andar do Edifício Bantiba, que fica no centro da cidade, na esquina das Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O espaço conta com 320m² e passou por uma reforma completa para oferecer toda a estrutura necessária para as atividades do Conselho, além de um auditório para até 40 pessoas.

“É um momento de celebração para todo o sistema CFBio/CRBios. Essa inauguração representa o aumento da nossa capilaridade pelo País e reforça que estamos capacitados para representar a categoria. A conquista demonstra, ainda, que o sistema está se consolidando cada vez mais em prol da Biologia no trabalho pela sociedade brasileira”, comemorou o presidente do CFBio, Wlademir João Tadei.

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, lembrou-se da relevância dos medicamentos biológicos para o tratamento de doenças como o câncer. “É uma importante área de trabalho e de pesquisa que deve ser explorada pelos Biólogos. O Governo gasta bilhões de reais na importação de medicações que poderiam ser desenvolvidas e produzidas aqui no Brasil”, destacou.

O ex-governador do Paraná e Biólogo Honorário, Orlando Pessuti, também fez questão de prestigiar o evento e parabenizar o Conselho pelo novo espaço. “Os Biólogos têm grande importância na vida de todos nós. Sem esses profissionais, que cuidam para que tenhamos um meio ambiente preservado e alimentos saudáveis, não existiríamos”, comentou.

O CRBio-07 já está atendendo no novo endereço (Av. Mal. Floriano Peixoto, nº 170, 13º andar, Centro - Curitiba/PR) de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Asimp/CRBio-07