BB cria solução pioneira para fomentar comércio eletrônico

Com a solução, lojistas virtuais contarão com mais de 60 milhões de clientes em potencial para suas lojas

Para dar maior segurança na utilização de boletos em transações via internet, melhorar o relacionamento com os clientes e alavancar novos negócios, o Banco do Brasil, de forma pioneira no mercado, disponibiliza a emissão de boletos registrados online para comércio eletrônico. A nova solução já gerou mais de 130 mil boletos em menos de um mês para apenas um cliente BB, enquanto funcionou como projeto piloto. A partir de agora, o serviço já está disponível em todo o país.

Com ajustes tecnológicos para a oferta da solução de cobrança via boletos registrados, as lojas virtuais poderão contar também com mais alternativas de recebimentos. "Os lojistas poderão disponibilizar em seus sites, além do boleto registrado online, o serviço de débito em conta via internet e o BB Crediário", explica João Carlos Pinto de Mello, gerente executivo de Soluções de Atacado do Banco do Brasil. Para implementação dessa solução, as empresas podem estabelecer a comunicação diretamente com o Banco, reduzindo custos de integração, uma vez que não é exigido a contratação de intermediadores de pagamento.

De acordo com o executivo, isso aumenta o potencial de negócios dessas empresas, já que mais de 60 milhões de clientes do BB tornam-se potenciais clientes das lojas virtuais. "Como é uma facilidade implementada de forma pioneira pelo Banco do Brasil, há neste negócio um potencial de fomento ao comércio eletrônico, segmento também importante para a retomada da economia", diz.

E-commerce no país

A estimativa é que o Brasil tenha cerca de 450 mil lojas virtuais. Metade dos empresários do segmento e-commerce no BB está concentrada na região Sudeste, sendo São Paulo o estado que mais possui lojas virtuais, representando 34% do total. O atual perfil do cliente que utiliza a solução do BB reforça o apoio à economia nacional e reconhece a importância dos negócios de varejo: 90% são empresas de varejo e 10% são grandes empresas.

Asimp/BB