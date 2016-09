Voluntários da Copel realizam plantio no Dia da Árvore

Meio Ambiente

Funcionários da Copel irão celebrar, hoje, o Dia da Árvore, 21 de setembro, com o plantio de mudas em Londrina, Ibiporã e Ibaiti. São cerca de 200 exemplares, que serão plantados em áreas urbanas e nascentes de rios, conforme orientação técnica dos municípios. A atividade faz parte do programa Eletricidadania, que desde 2004 incentiva a ação voluntária dos empregados em projetos ligados à cidadania e ao meio ambiente.

As mudas foram produzidas no horto da empresa localizado na Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga; são espécies de médio porte adequadas para o ambiente urbano, como ibisco, caliandra e calistemo, e outras de médio e grande porte, que serão destinadas à área rural, entre elas a araucária, o araçá e a figueira.

O desenvolvimento de programas voltados à arborização urbana e também à preservação das matas ciliares faz parte das atividades da Copel em prol da sustentabilidade, em sua atuação como distribuidora e geradora de energia elétrica. Em 2015, a empresa promoveu o plantio de 108 mil mudas de espécies nativas, cercando mais de sete quilômetros de margens de rios, além de produzir outras 212 mil mudas para o reflorestamento de áreas de preservação permanente. No site da Companhia, está disponível uma cartilha de orientação sobre a arborização urbana, que descreve as espécies mais indicadas para cada área e instrui sobre a manutenção das árvores. O material pode ser acessado no endereço www.copel.com/hpcopel/guia_arb/.