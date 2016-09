Evento na OAB irá esclarecer o papel do vereador

Londrina

Você sabe o que um vereador pode e não pode fazer? Muitas vezes, os cidadãos acham que um vereador tem poderes para encaminhar determinadas demandas que, na realidade, não têm.

Para ajudar a esclarecer a população sobre o papel do vereador, sua importância, como cada um pode participar enviando demandas e cobrando soluções, a OAB-Londrina, por meio da Comissão de Direito Eleitoral, Caixa de Assistência do Advogado (CAA-PR), Rádio CBN Londrina e JCI (Junior Chamber International) realizarão o evento Vote Consciente!

Aberto a todos os interessados, o evento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 26 de setembro, no auditório da OAB-Londrina (Rua Parigot de Souza, 311, próximo à Câmara Municipal), às 19 horas.

De acordo com o vice-coordenador da comissão, Ademir Felipe Lelis Junior, o “Vote Consciente!” Visa melhorar a consciência política do eleitor, demonstrar quais as obrigações e deveres de um vereador e como uma Câmara de Vereadores funciona.

Participam como painelistas: Dr. Bianco Zalmora Garcia, coordenador do curso de especialização em Filosofia Política e Jurídica da Universidade Estadual de Londrina; Dr. Elve Miguel Cenci, doutor em Filosofia, professor da UEL e comentarista político da Rádio CBN Londrina; e Ana Paula David Lopes, técnica legislativa e assessora regimental da Câmara Municipal de Londrina. A mediação sera feita pela jornalista Claudia Lima.

