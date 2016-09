Secretário da Saúde do Paraná recebe prêmio nacional sobre doação de órgãos

Saúde

No mês dedicado à doação de órgãos, o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, foi contemplado com o prêmio anual ‘Destaque na Promoção da Doação de Órgãos e Tecidos no Brasil’, do Ministério da Saúde. O troféu homenageia nomes de destaque em questões relacionadas à doação e captação de órgãos para transplante no país.

“Mesmo sendo na figura física, esse prêmio não é só para mim, mas para todos que fazem parte da equipe da saúde do Paraná”, comemora o secretário. Ele comenta que no início da gestão Beto Richa o Estado estava em 10º lugar no ranking de doação de órgãos no Brasil e hoje ocupa o terceiro lugar, muito próximo do segundo colocado.

De acordo com Caputo Neto, o avanço do Paraná na área de transplantes e doações de órgãos deve-se aos constantes investimentos em capacitações, incentivos financeiros aos hospitais, sempre acompanhando os avanços tecnológicos. “Desde 2011, aumentamos em quase 200% o número de doações de órgãos, o que significa cada vez mais vidas sendo salvas”, afirma.

A diretora da Central Estadual de Transplante, Arlene Badoch, representou o secretário da Saúde na entrega do prêmio. “Michele Caputo Neto é exemplo de comprometimento de um gestor com uma causa tão relevante no cenário da saúde pública. O troféu reconhece o empenho e estímulo do secretário com o trabalho do Sistema Estadual de Transplantes”, diz.

Prêmio

O prêmio ‘Destaque na Promoção da Doação de Órgãos e Tecidos no Brasil’ homenageia pessoas físicas ou jurídicas, instituições públicas ou privadas, associações de pacientes, organizações não governamentais (ONGs) que se destacaram na promoção da doação de órgãos com a finalidade de transplantes.

O troféu, instituído pela portaria nº 1.751, de 23 de setembro de 2005 do Ministério da Saúde, é a miniatura da escultura do artista Darlan Rosa. A premiação acontece anualmente próximo a data de 27 de setembro, quando se comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos.

AEN