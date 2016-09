Richa entrega 85 novos veículos para ampliar a frota da saúde

Saúde

O governador Beto Richa entregou ontem (20) um novo lote de veículos para ampliar a frota para atendimento à saúde em todas as regiões do Estado. Foram investidos R$ 6,7 milhões na aquisição de 85 veículos para as 22 Regionais da Saúde, hospitais pertencentes ao Governo do Estado e unidades da Secretaria da Saúde. “Essa é mais uma demonstração do compromisso do governo estadual com um atendimento à saúde mais ágil e humano”, afirmou o governador.

Os veículos servirão para o transporte de técnicos, medicamentos e vacinas, ações de controle de endemias, como o combate à dengue, vigilância sanitária, controle de doenças e campanhas de vacinação. Também serão utilizados nos laboratórios de saúde pública, além de atender a algumas áreas administrativas. São 37 caminhonetes Amarok e 48 Renault Duster.

Na solenidade de entrega, Richa destacou o compromisso do Estado em oferecer condições adequadas de trabalho aos servidores para garantir serviços de qualidade para a população. "Somente nos primeiros quatro anos do nosso governo, investimos em saúde mais que nos dez anos anteriores, o que mostra, de forma inequívoca e transparente, nossa prioridade com a saúde pública”, disse ele.

Logística

O secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, explicou que 2.262 novos veículos foram incorporados à frota da saúde no Paraná, desde 2011. “Além da segurança, os novos veículos são fundamentais para garantir a logística dos serviços de saúde”, afirmou.

Segundo Caputo, desde 2011, o Governo do Paraná tem garantido melhores condições de trabalho aos profissionais da rede pública de saúde. A frota de ambulâncias também foi renovada. Já foram distribuídas 688 ambulâncias a municípios, consórcios, hospitais e Siate para melhorar o transporte de pacientes em situações de urgência.

Reforço

Alceu Pacheco Junior, diretor-geral do Hospital Oswaldo Cruz, de Curitiba, agradeceu o veículo e explicou que atualmente a unidade só tem uma ambulância e um automóvel pequeno. “Somos um hospital relativamente pequeno e nossa frota está deteriorada. Precisamos de um veículo novo para serviços externos”, afirmou. Ele elogiou o forte investimento para estruturar os hospitais pertencentes ao governo estadual.

A 17ª Regional de Saúde de Londrina, que atende 21 municípios, recebeu seis novos veículos. Terezinha Sanchez, diretora da Regional, explicou que os veículos serão destinados para assistência à saúde e serviços de vigilância sanitária. “Essa estrutura é fundamental para qualidade atendimento. É muito importante que o Estado invista nessa área”, afirmou.

Confira a lista dos beneficiados:

REGIONAIS DE SAÚDE

1ª RS - Paranaguá

2ª RS - Curitiba

3ª RS - Ponta Grossa

4ª RS - Irati

5ª RS - Guarapuava

6ª RS - União da Vitória

7ª RS - Pato Branco

8ª RS - Francisco Beltrão

9ª RS - Foz do Iguaçu

10ª RS - Cascavel

11ª RS - Campo Mourão

12ª RS - Umuarama

13ª RS - Cianorte

14ª RS - Paranavaí

15ª RS - Maringá

16ª RS - Apucarana

17ª RS - Londrina

18ª RS - Cornélio Procópio

19ª RS - Jacarezinho

20ª RS - Toledo

21ª RS - Telêmaco Borba

22ª RS – Ivaiporã

HOSPITAIS

Hospital do Trabalhador

Centro Hospitalar de Reabilitação

Hospital Infantil Waldemar Monastier - Campo Largo

Hospital Regional da Lapa São Sebastião

Hospital Dermatologia Sanitária Paraná - Piraquara

Hospital Colônia Adauto Botelho - Pinhais

Hospital Regional do Litoral

Hospital de Guaraqueçaba

Hospital Oswaldo Cruz

Hospital Regional do Sudoeste - Francisco Beltrão

Hospital da Zona Sul - Londrina

Hospital da Zona Norte – Londrina

UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE

Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente

Escola de Saúde Pública do Paraná.

AEN

