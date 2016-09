Londrina: "Cabaré" de Palhaços na Ocupação Artística na antiga ULES

Cultura

"Cabaré do Sindicato dos Palhaços de Londrina", acontece neste sábado (24/09), na Ocupação Artística realizada pelo Movimento dos Artista de Rua de Londrina, no prédio abandonado da ULES.

“Sim, os palhaços voltaram, de novo pra você e pra mim, trazendo de volta à praça, o riso e a graça, que nunca tem fim”. Com as palavras da música do brincante Junio Santos, o Palhaço Cus-cuz que é radicado no Rio Grande do Norte, um grupo de artistas palhaços da cidade de Londrina anunciam a sua organização, que é mais encontro.

O “Sindicato dos Palhaços de Londrina”, apesar do nome e com uma sigla ainda em discussão, não se trata de uma nova organização sindical. Trata-se tampouco de uma organização. Está mais para um encontro, de artistas locais que fazem da cidade o seu palco e picadeiro. É uma iniciativa londrinense que busca o encontro e a formação de público para a arte do palhaço e para a arte pública, bem como a valorização da linguagem do palhaço.

Deste encontro surge a primeira atividade, o “Cabaré do Sindicato dos Palhaços”, um espetáculo que será realizado na Okupação Artística do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, que ocupa, revive e busca reformar o antigo prédio abandonado da ULES, na Avenida Duque de Caxias, 3241.

O “Cabaré do Sindicato dos Palhaços” será um espetáculo de variedades, contando com vários números, todos se utilizando da linguagem do palhaço. Uma banda de músicos também palhaços, ou palhaços mais ou menos músicos, farão o recorte entre as apresentações. Tudo isso a partir do valor que se troca quando a arte é pública, ou seja, o valor quem define é o público, colaborando espontaneamente através do CHAPÉU.

Estarão presentes no espetáculo a Cia Os Palhaços de Rua, a Palhaça Incrível Teimosa, a Palhaça Adelaide, o Palhaço Ritalino, o Clac Circo e o Triolé.

Esta será a primeira atividade do “Sindicato dos Palhaços de Londrina”, que a partir de outubro realizará apresentações todo primeiro domingo do mês, na Praça Nishinomiya (Praça do Aeroporto), buscando o encontro com o público no espaço “sagrado” da rua.

Gerson Bernardes/Asimp

Clique nas fotos para ampliar