12 anos depois, Bia Figueiredo volta às pistas de Londrina

Esportes

Bia Figueiredo tem ótimas recordações da pista de Londrina. E parte disso se dá porque, nos anos de 2003 e 2004, o Autódromo Internacional de Londrina era palco de grandes disputas da Fórmula Renault, categoria de acesso muito pleiteada por jovens que sonhavam chegar à uma categoria top do automobilismo mundial. A piloto, única mulher do mundo a vencer na categoria monoposto, tinha como adversários os também atuais pilotos da Stock Car Brasil, Daniel Serra, Allan Khodair, Felipe Lapenna, Galid Osman, Diego Nunes e Marcos Gomes.

Este será um reencontro da Bia Figueiredo depois de 12 anos de sua última disputa no traçado paranaense e um reencontro da Stock Car com Londrina, que desde 2012 não recebe uma prova. Por isso, a expectativa é alta. “Acredito que eu ainda tenho o recorde extraoficial de Fórmula Renault lá, que foi batido em 2004. Desde então, não fiz mais corrida lá, nem Renault, nem Fórmula 3, nem Stock Car. Voltar lá depois de 12 nos vai ser muito especial, não só dentro das pistas, mas fora também, já que tenho família na região e será um grande reencontro”, explica.

Bia também ressalta a importância de garantir um bom resultado na corrida para seguir evoluindo e conquistando pontos no campeonato. Assim como a maioria das provas, será rodada dupla. A Etapa de Londrina da Stock Car tem largada marcada para às 13h do domingo (25/09).

Programação

Sábado, 24 de setembro

07h35 - 07h45 - Shakedown Stock Car

07h50 - 08h30 - 1o Treino (Grupo 1) Stock Car

08h35 - 09h15 - 1o Treino (Grupo 2) Stock Car

11h20 - 12h00 - 2o Treino (Grupo 1) Stock Car

12h05 - 12h45 - 2o Treino (Grupo 2) Stock Car

Domingo, 25 de setembro

13h00 - Largada (Corrida 1) Stock Car

14h10 - Largada (Corrida 2) Stock Car

15h00 - 16h00 - Volta Rápida

Bia Figueiredo – Piloto StockCar

Primeira brasileira a correr em uma categoria top do automobilismo mundial, a Fórmula Indy, Ana Beatriz Figueiredo - ou Bia Figueiredo – corre a temporada 2016 da Stock Car. Ela é a primeira mulher do mundo a vencer na Firestone Indy Lights, a única a vencer na Fórmula Renault, a única a conquistar uma pole position na Fórmula 3, e a única a disputar e a vencer no Desafio das Estrelas, torneio anual de kart organizado por Felipe Massa. É também a primeira brasileira a conquistar um lugar no grid e a disputar as 500 Milhas de Indianápolis e um campeonato integral da Fórmula Indy. Atualmente, Bia também é colunista na Yes Wedding. www.biaracing.com.br | Instagram: @BiaRacing

Mariana Franceschinelli/Asimp