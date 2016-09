Ricardo Barguine conquista seu quinto campeonato brasileiro de fisiculturismo e garante vaga no mundial

Esportes

O fisiculturista Ricardo Barguine segue imbatível no Brasil. O atleta faturou no último sábado, 17 de setembro, o Pentacampeonato Brasileiro de Culturismo Clássico

Com o resultado, Ricado está convocado para representar o Brasil no Mundial, que acontece em novembro, novamente na Tailândia.

"Estou muito feliz por me tornar pentacampeão brasileiro, não apenas porque foi inédito conquistar 5 vezes consecutivas um título nacional na minha categoria, mas também porque foi um ano muito difícil para mim desde a minha volta do Mundial do ano passado. Cheguei a pensar em desistir ainda no primeiro semestre”, conta Ricardo.

O título veio após Ricardo superar uma lesão no tendão adutor da perna em janeiro e foram quase 6 meses sem conseguir treinar quadríceps.

“Em julho, rompi o ligamento de um dedo da mão, o que me prejudicou também treinar outros grupos musculares. Isso ainda sem contar com a falta de patrocínio efetivamente, apesar de ter recebido apoio de algumas empresas, como a Highlab Nutrition, a Academia Rio Sport e a loja SNC Metropolitano.

Neste momento quero descansar por uns dias e pensar com calma sobre meu futuro nos palcos. Sou professor universitário e os custos de uma preparação para campeonatos importantes como o Brasileiro e o Mundial envolve cifras elevadas. Amo o que faço, mas meu futuro nas competições ainda depende de alguns fatores.Estou muito grato neste momento pelas mensagens de apoio e carinho que tenho recebido nas minhas redes sociais", disse Ricardo.

Fabiano de Abreu/Asimp

