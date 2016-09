Aricia Silva lançará primeira coleção própria de sua marca de roupas: “Um sonho de menina”

Social

Aricia Silva, Integrante do programa “Pânico”, segue dividindo sua rotina entre a carreira de modelo e empresária.

Proprietária da marca Manias de Aricia, uma loja virtual de roupas femininas onde são encontradas roupas escolhidas criteriosamente pela modelo e por sua irmã, Aline Fernandes,que é sócia de Arícia no empreendimento.

“A empresa foi fundada em setembro de 2015 e entrou em funcionamento em outubro do mesmo ano. Comercializando produtos de marcas variadas, somente no varejo. Neste primeiro ano de negócio, trabalhamos calmamente e com muita dedicação. Fomos nos familiarizando com o negócio que, até então, era novo pra gente. De lá para cá, muitas pessoas das cidades por onde eu passo (fazendo presença, campanhas, gravações) começaram a ter interesse de revender o meu produto. Principalmente cidades de São Paulo e do Norte e Nordeste do país”, conta Aricia Silva.

Com o sucesso da marca, Aricia Silva resolveu investir mais pesado na empresa e com isso passou a produzir suas próprias coleções: “Começamos a desenvolver o processo de produção própria. Árdua tarefa de encontrar uma fábrica, que tivesse uma linha de produção nem muito grande, nem tão pequena e que pudesse atender nossas necessidades.”

Neste mês, a Manias de Aricia lançará sua primeira coleção própria e Aricia está totalmente envolvida com os preparativos para que a marca dê ainda mais o que falar.

“Este mês vou lançar minha primeira coleção própria. Criada e desenvolvida por mim e minha irmã. Escolhemos cada detalhe, cada tecido, cada corte, cada etiqueta. E estamos preparadas para distribuir pelas lojas de todo país”, conta Aricia.

Sobre a marca, Aricia Silva revela que ela está totalmente baseada em seu estilo de vida: “Mais que um comércio de produtos, a Manias de Aricia transmite um sonho de menina, de levar até o público um pouco da minha vida, do meu jeito, meu estilo. Eu prezo por alta qualidade, acabamento, conforto, beleza e principalmente, preço acessível. Para que as pessoas entendam que é possível vestir as minhas roupas, sem gastar muito!"

