Jogos em Marialva começam na sexta com 18 partidas em dois estádios

O projeto Bom de Bola, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Secretaria de Estado do Esporte do Paraná (SEET), abre nesta sexta-feira (23) em Marialva a fase regional pertencente ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Maringá. Com disputas somente no futebol de campo, o Bom de Bola conta com estudantes-atletas de escolas e colégios públicos e particulares, nas faixas de 12 a 14 anos (Classe B) e de 15 a 17 anos (Classe A). Os confrontos acontecem no feminino e masculino, e os campeões garantem classificação à fase macrorregional, que vai acontecer em Marialva mesmo, de 7 a 9 de outubro, a penúltima etapa antes da grande finalíssima da competição, prevista para Apucarana, de 30 de outubro a 4 de novembro. O Bom de Bola em Marialva tem 28 equipes de 17 municípios. Os jogos da Classe A têm 50 minutos de duração – dois tempos de 25 minutos, e os jogos da Classe B, 40 minutos – com dois tempos de 20 minutos.

A primeira rodada em Marialva acontece na sexta-feira, e serão 18 partidas, nos estádios Braz Clementino de Mendonça e Admi Gonçalves (Vila Brasil). Os jogos começam às 8h, no masculino, em ambos os locais.

No Braz Clementino de Mendonça a primeira partida será pela Classe B, entre o Colégio Tereza Cristina, de Colorado, diante da Escola Princesa Izabel, de Paiçandu. Na sequência, às 8h40, pelo masculino da Classe A, jogam Colégio José Luiz Gori, de Mandaguari e Colégio Cora Coralina, de Sarandi. O terceiro jogo, às 9h30, será entre o Colégio Humberto de Campos, de Atalaia, contra o Colégio Santo Inácio, de Maringá – Classe B. Às 10h10, o Colégio Denise Albuquerque, de Flórida, estreia diante do Colégio Basílio Pertsew, de Ângulo – Classe A. O último jogo da manhã no local marca o confronto entre a Escola Professor Giampero Monacci, de Itambé, contra o Colégio José F. Saldanha, de Munhoz de Mello – Classe B.

No período da tarde os jogos serão retomados com mais cinco partidas. Às 13h30, a Escola Princesa Izabel, de Paiçandu, atua pela primeira vez diante do Colégio Anjos Custódio, de Marialva – Classe B. O segundo jogo começa às 14h10 e será entre o Colégio Cora Coralina, de Sarandi, frente ao time do Colégio Tereza Cristina, de Colorado – Classe A. Às 15h, o terceiro duelo da tarde prevê o confronto entre o Colégio Basílio Pertsew, de Ângulo e o Colégio Humberto de Campos, de Atalaia – Classe B. A penúltima partida começa às 15h40, com o Colégio Basílio Pertsew, de Ângulo, atuando contra o Colégio Juracy R. S. Rocha, de Marialva – Classe A. No encerramento da rodada no local, às 16h30, o Colégio José F. Saldanha, de Munhoz de Mello, encara a Escola Presidente Arthur C. Silva, de Floresta – Classe B.

No Estádio da Vila Brasil, o primeiro jogo, a partir das 8h, será entre o Colégio Olavo Bilac, de Itambé, diante do Colégio Adolpho O. Franco, de Astorga – Classe A. O segundo jogo marca o duelo entre a Escola Osvaldo Aranha, de Lobato, frente ao Colégio Basílio Pertsew, de Ângulo – Classe B. Às 9h30 começa a terceira partida da rodada, com o Colégio Maria C. N. de Souza, de Presidente Castelo Branco, contra o Colégio Monteiro Lobato, de Floresta – Classe A. Às 10h20, o Colégio Marista, de Maringá, terá como rival o Colégio Benoil F. M. Boska, de Ourizona – Classe A -, no último jogo da manhã.

A rodada terá sequência no período da tarde, às 13h30, com a partida entre a Escola Osvaldo Aranha, de Lobato, diante do Colégio Santo Inácio, de Maringá – Classe B. Às 14h10, o Colégio Adolpho O. Franco, de Astorga, vai rivalizar com o Colégio Humberto de Campos, de Atalaia – Classe A. Às 15h, o Colégio Monteiro Lobato, de Floresta joga contra o Colégio Vercindes G. dos Reis, de Paiçandu – Classe A. O último jogo será iniciado às 15h50, com o Colégio Benoil F. M. Boska, de Ourizona, tendo pela frente o Colégio José F. Saldanha,de Munhoz de Mello – Classe A.

O Bom de Bola 2016 é realizado pelo Governo do Estado, através das secretarias da Educação e do Esporte e Turismo, com apoio do município de Marialva.

