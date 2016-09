Seleção de Pista está concentrada em Maringá visando Pan-Americano da modalidade

Esportes

As maringaenses Gabriela Yumi Gomes e Ana Paula Casetta integram a equipe; desafio continental será no início de outubro no México

Pelos próximos 11 dias, a cidade de Maringá (PR) receberá a seleção brasileira de ciclismo de pista. O grupo, composto por 12 atletas, mescla a experiência da elite da modalidade com alguns dos principais talentos detectados na nova geração na preparação para um dos desafios mais importantes do calendário internacional, que será o Campeonato Pan-Americano entre os dias 4 e 9 de outubro na cidade de Aguascalientes, no México.

Integram a equipe neste treinamento intensivo o atleta olímpico Gideoni Monteiro, que representou o Brasil na Rio2016, Fernando Sikora, Flávio Cipriano, Hugo Osteti, Kácio Freitas, Rafael Pattero, Daniela Lionço, Gabriela Yumi Gomes, Ana Paula Casetta, além dos jovens Fábio Dalamaria, Carolina Barbosa e Nicolle Borges, que recentemente foram destaque do Brasileiro de Pista e Estrada de Juniores.

"É muito importante reunir o grupo com antecedência para avaliar individualmente cada atleta e com isso, podemos convocar a equipe final com mais tranquilidade, aprimorando as qualidades da seleção como um todo. Além disso, o intercâmbio e troca de experiências entre os mais jovens com os atletas mais maduros é muito valoroso não só visando a renovação da seleção em médio, longo prazo, como também para desenvolver outras habilidades da equipe, pensando em um resultado mais qualitativo na próxima competição, que será de altíssimo nível", destacou o técnico Emerson Silva.

Vale ressaltar ainda que o Pan-Americano de Pista Elite também abre inscrição para atletas que são último ano da categoria Júnior. Também compõe a comissão técnica em Maringá o mecânico Eduardo Oliveira e o fisioterapeuta Jivago Salinet. Os treinos ocorrem no Velódromo Municipal e encerram no dia 30.

Asimp/CBC