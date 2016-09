9ª edição do High Tea - O alimento da alma

Londrina

Evento cristão reunirá centenas de mulheres londrinenses e de outras cidades. Em pauta, a paz e os relacionamentos à volta de uma mesa

A 9ª edição do High Tea será realizada nesta quinta-feira (22/09), a partir das 14h, no Buffet Vila Planalto em Londrina. O evento, já tradicional em Londrina, reúne cerca de 700 mulheres cristãs e o tema deste ano é “Pensamentos de Paz”, incentivando a reflexão sobre o que é um lar de paz.

O High Tea sempre teve na linha de frente patronesses - mulheres formadoras de opinião - que apoiam contribuindo com a venda dos convites do evento com renda para duas entidades beneficentes da cidade: a Guarda Mirim e o Meprovi Pequeninos. Este ano 30 patronesses atuam no High Tea.

O objetivo do encontro, que começou pequeno, é a propagação da Palavra de Deus, a confraternização e a comunhão entre mulheres. A 9ª edição traz a conferencista americana Devi Titus, autora do livro: “A Experiência da Mesa” - O segredo para criar relacionamentos profundos, que promete envolver a todas.

Devi Titus desvenda a importância da mesa nas Escrituras e compartilha a bênção de se investir nestes momentos em família, com amigos, pessoas queridas, na construção de relacionamentos mais fortes e sadios. É o resgate e a valorização de um momento muito importante: a hora das refeições, que a correria do dia a dia interferiu. A tarde conta com um delicioso chá, dança, boa música e também testemunhos.

O High Tea já trouxe convidadas, como a juíza aposentada e pastora Tânia Tereza Carvalho, Angela Sirino, Fátima Wolff e Bianca Toledo. Os resultados positivos do evento estão rompendo as fronteiras londrinenses. Grupos de outras cidades têm participado das edições e, a partir da experiência local, iniciado o evento. Dois exemplos são Goiânia (GO) e Umuarama (PR), que em 2015 fez o lançamento do primeiro High Tea.

Assim como nas corridas de cavalo do Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro e também em Royal Ascot, na Inglaterra, o chapéu no High Tea já está virando tradição. Segundo a organização, o acessório tem uma particularidade no evento: é a mão de Deus sobre a cabeça de cada mulher participante.

Outras informações pelo site www.hightea.com.br

Andrea Monclar/Asimp