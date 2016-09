SBK em Londrina: Garanta seu ingresso para etapa de Londrina com valor promocional

Esportes

Etapa acontece dia 23 de outubro, no Autódromo Ayrton Senna

Já estão disponíveis os ingressos para assistir a 7ª etapa do SuperBike Brasil, prova que será realizada no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina (PR), no dia 23 de outubro. As entradas do primeiro lote de paddock, que dão excesso à área dos boxes, custam R$ 30 e são vendidas exclusivamente pelo site Ticket Fácil. Não perca tempo e aproveite os valores promocionais válidos até esta sexta-feira (23). Também é possível adquirir, antecipadamente, vagas de estacionamento no autódromo. A diária para carros é de R$ 30 e para motos, R$ 15.

A etapa de Londrina será a segunda rodada desta temporada realizada em solo paranaense e promete grandes brigas na pista. A expectativa é que mais de 150 pilotos participem da rodada, divididos entre as 18 categorias e oito largadas. Porém, alguns competidores devem se destacar ainda mais e conquistar o apoio da torcida. O SuperBike Brasil tem dois londrinenses na disputa da SuperBike – a principal categoria do campeonato – e um carioca radicado na cidade que corre pela SuperBike Pro Estreante.

O maior representante de Londrina no campeonato e um dos mais destacados pilotos da motovelocidade brasileira é Diego Faustino (#68), da equipe Honda. Bicampeão da SuperBike e atual detentor do título nacional, Faustino parte para a corrida em casa com a missão de recuperar preciosos pontos perdidos na etapa passada, quando sofreu uma queda e ficou apenas com a nona posição.

Outro grande destaque da cidade é Wesley Gutierrez (#134), da equipe Kawasaki Racing Team. O piloto retornou nesta temporada ao SuperBike Brasil e vem a cada etapa conquistando melhores resultados. Em Pinhais (PR), no Autódromo Internacional de Curitiba, obteve a vice-liderança da prova. Por fim, o carioca, mas de coração londrinense, Juracy Rodrigues "Black" (#560), da Black Day Racing Team, completa os representantes da cidade no grid principal. O piloto, atual campeão da SuperBike Light, subiu de categoria e nesta temporada disputa a SuperBike Pro Estreante.

Assim como em corridas passadas, a etapa de Londrina promete casa cheia e uma torcida bastante expressiva. As arquibancadas seguem gratuitas e as entradas poderão ser retiradas nos diversos postos conveniados da cidade – que em breve serão anunciados.

Ingressos para ARQUIBANCADA são GRATUITOS.

