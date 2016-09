Mundo Senai movimenta educação profissional em todo o país

Geral

Visitas, palestras e atividades práticas estarão à disposição da comunidade em 42 unidades do Senai no estado

Considerado uma oportunidade para que jovens brasileiros conheçam as alternativas de formação profissional no setor industrial, o Mundo Senai abre as portas das unidades Senai em todo o país nos dias 28 e 29 de setembro.

O evento é realizado todos os anos e é totalmente gratuito, reunindo alunos, ex-alunos, docentes, empresários e a comunidade em geral.

Além de estimular a interação de estudantes, o Mundo Senai tem o objetivo de facilitar aos jovens a escolha profissional e as parcerias entre empresas e a instituição.

A estimativa é de que este ano no Paraná, 30 mil pessoas visitem as 42 unidades do estado onde o evento será realizado.

A programação contempla palestras, mostras tecnológicas, minicursos, orientação profissional, visitas a laboratórios similares aos das indústrias, além de atividades culturais. As ações estarão sendo desenvolvidas durante o dia todo, nos dois dias, em unidades de todas as regiões do Paraná.

Programação

Na unidade de Londrina, a comunidade poderá acompanhar em um espaço de interação com profissões, práticas com segurança do trabalho, entre outras atividades que envolvem os cursos técnicos do Senai. Haverá ainda uma exposição de carros antigos em parceria com o Clube do Carro Antigo de Londrina e realização de palestras.

Em Apucarana, serão desenvolvidas palestras abertas a toda a comunidade sobre tecnologia e inovação no setor têxtil, sobre eficiência energética e sobre cabines de energia em média tensão. Outras unidades que vão oferecer palestras e mostras nas regiões Norte e Norte Pioneiro são: Arapongas, Assaí, Bandeirantes e Santo Antônio da Platina.

A educação profissional é uma área que beneficia o estudante, que, em muitos casos, termina os cursos técnicos com boa possibilidade de contratação. Dados nacionais do Senai apontam que 70% dos estudantes que terminam um curso técnico conseguem emprego na indústria. A assessora de Educação Profissional e Tecnológica do Sistema FIEP, Rosane Aparecida Lara, aponta que isso se deve ao bom preparo dado aos estudantes que passam pelo Senai e à metodologia de ensino. "A Metodologia Senai de Educação Profissional permite que nossos alunos sejam autônomos no próprio aprendizado, com atividades que possibilitam ao aluno desenvolver suas capacidades sociais, organizativas, metodológicas e técnicas, preparando-o para responder procedimentos estabelecidos na estrutura organizacional e realizar seu trabalho com eficiência", explica Rosane.

Serviço:

Mundo Senai

Dias: 28 e 29 de setembro

Horário: de acordo com a programação da unidade

Programação completa: www.mundosenai.com.br

Assessoria de Imprensa