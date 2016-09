Kim Kataguiri do Movimento Brasil Livre estará em Londrina neste sábado

Política

Eleito pela revista Time um dos 30 jovens mais influentes do mundo, Kim Kataguiri, 19 anos, um dos líderes do Movimento Brasil Livre, vai estar em Londrina neste Sábado 24 no Calçadão às 10h.

Programação:

10h no Calçadão de Londrina em frente ao banco Itau e banco do Brasil

Palestra: às 17h na Av Harry Prochet, 325 - ao lado do Mercadão da Prochet

Tema: Crise Politica e Renovação, os caminhos para a construção do Brasil que queremos.

Presença de Kim Kataguiri e Paulo Eduardo Martins