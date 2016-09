Mundo Senai 2016 - Diversidade, interação e tecnologia

Londrina

Realizado nacionalmente, o Mundo Senai em Londrina – nos dias 28 e 29 de setembro - receberá cerca de dois mil visitantes, atraídos pela diversidade de interações nos ambientes que estarão expostos na unidade da instituição (Rua Belém 844), demonstrando as tecnologias do mercado e a importância de preservar a história dentro de uma indústria, neste evento, com a Exposição de Carros Antigos em parceria com o Clube do Carro Antigo de Londrina.

Os visitantes terão acesso gratuito nos dois dias de evento, no horário das 8h30 às 22h00.

A grande concentração de atividades será no dia 28 de setembro (4ª. feira):

Neste dia, o público poderá conferir de perto as novidades com a tecnologia da Realidade Aumentada (integração do ambiente real e virtual em tempo real);

Várias atividades com Realidade Virtual (Xbox, jogos interativos com Kinect; Digiglass - dispositivo tecnológico; Óculos Rift - de realidade virtual aumentada com jogos; Simulador de salto de Paraquedas; entre outras interações.

Robótica Lego;

Exposição de Carros Antigos em parceria com o Clube do Carro Antigo de Londrina e o 1º encontro de Estudos de Carros Antigos do Brasil. Estarão expostas belíssimas relíquias, que vale a pena conferir de perto.

o Ferrari 308 GTS 1979; Chevrolet Bel Air 1957; VW 1600 (Zé do Caixão) 1969; Jeep DKW Candango 1960; DKW Belcar 1965; Chevrolet Impala 1961; Dodge Polara 1980; Ford Mercury 1946; Puma GTS 1978; Kombi Luxo 1968; Opala Coupé 1978; Ford Phaeton Modelo A 1928; Ford Mutt (Military Utility Tatical Truck) 151A2 1964; Jeep Dodge Comando 1942. Além das motos: BMW 600 1957; Zündap 250 1938.

Atividades dinâmicas e interativas em várias modalidades dos cursos do SENAI Londrina.

Biotecnologia, Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Informática, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, Edificações, Metalmecânica, Construção Civil, Panificação e Confeitaria, Vestuário

Faculdade da Indústria Senai Londrina: Curso Superior em Fabricação Mecânica e Curso Superior em Manutenção Industrial.

E mais:

o Cadastro de Curriculuns através do IEL do Sistema FIEP;

o Demonstração Projeto Minecraft Education – Colégio Sesi Internacional = Minecraft >> game que oferece liberdade de criação ao usuário;

o Palco com apresentações musicais.

No segundo dia do Mundo Senai (29 de setembro), o evento segue apenas com a sequência da Exposição e Palestras com foco no Carro Antigo, a realização do BPM Day, evento criado pela ABPMP – Associação Internacional de Profissionais de BPM (Business Process Management), com o objetivo discutir o tema Gerenciamento de Processos de Negócios e apresentar casos práticos de implementação em organizações públicas e privadas, e a realização de minicursos diretamente nas indústrias, coordenados pelos docentes da Faculdade da Indústria Senai em Londrina.

Para os dois dias do Mundo Senai em Londrina (28 e 29 de setembro), o público tem acesso livre a todas as atividades e agendas do evento. No entanto, vale ressaltar que para as palestras do 1º Encontro do Carro Antigo e para o evento BPM Day, o interessado deve fazer sua inscrição através do blog. www.senailondrina.com.br.

O Mundo Senai tem como proposta apresentar as várias oportunidades no mercado de trabalho relacionadas ao setor industrial e de tecnologias, e os caminhos que o Senai oferece para a melhor formação profissional.

Mundo Senai em Londrina