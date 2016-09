Mostra de Cinema Latino-Americano no Sesc Cadeião Cultural

Diversão e Cultura

O acervo CineSesc é composto por diversos títulos do cinema mundial, destacando importantes filmes cujas poéticas se destacam por suas singularidades e relevância artística. Dentro deste acervo há uma série de produções cinematográficas latino-americanas que evidenciam as potências criativas de países como Brasil, México, Paraguai, Venezuela, Chile, Peru e Argentina. O CineSesc apresenta ao seu público uma Mostra especial com sete filmes latino-americanos, formando um mosaico de produções que abordam importantes questões históricas e contemporâneas acerca da cultura da América Latina. De 28 de setembro a 02 de outubro. Confira a programação!

O Lobo Atrás da Porta | Dir. Fernando Coimbra | 102min. | Brasil – 2014 | 16 anos - 28/09 às 20h

Uma criança é raptada. Numa delegacia, o pai, a mãe e a amante do pai prestam depoimentos contraditórios. Pacientemente arrancando a verdade de um por um, o detetive vai tecendo uma trama de amor passional, obsessão e mentiras que levará a um final completamente inesperado.

Nostalgia da Luz | Dir. Patrício Guzmán | 90min. | Chile – 2015 | 12 anos - 29/09 às 20h

No deserto de Atacama, astrônomos de todo o mundo se reúnem para observar as estrelas. A três mil metros de altitude, o calor do sol mantém intactos restos humanos. Ao mesmo tempo em que os astrônomos pesquisam as galáxias em busca de vida extraterrestre, mulheres procuram seus parentes na terra do deserto.

7 Caixas | Dir. Juan Carlos Maneglia e Tana Schémbori | 105min. | Paraguai – 2014 | 14 anos - 30/09 às 20h

O carreteiro Victor enfrenta um mundo competitivo e precisa batalhar para conseguir os seus pequenos trabalhos, carregando as compras dos clientes. Certo dia, ele recebe uma proposta diferente: carregar 7 caixas, com um conteúdo desconhecido, para ganhar uma nota rasgada de cem dólares.

Pelo Malo | Dir. Mariana Rondón | 95min. | Venezuela/Argentina/Peru – 2014 | 14 anos - 01/10 às 15h

Junior é um menino de nove anos que tem "cabelo ruim". Ele quer alisá-lo para sua foto no álbum de formatura, para ficar parecido com um cantor famoso. Isso o faz entrar em conflito com sua mãe. Quanto mais o garoto tenta mudar seu visual, mais sua mãe se opõe. Junior terá que fazer uma decisão difícil e dolorosa.

Heli | Dir. Amat Escalante | 105min. | México – 2013 | 18 anos - 01/10 às 18h

Estela é uma garota de 12 anos que está namorando às escondidas com Beto, um jovem recruta. Ele quer fugir com ela e se casar. Para realizar o seu sonho, o jovem desvia alguns pacotes de droga do exército, colocando em risco a família de Estala que terá de enfrentar a violência que devasta a região.

O Som ao Redor | Dir. Kleber Mendonça Filho | 131min. | Brasil – 2013 | 16 anos - 02/10 às 11h

A presença de uma milícia em uma rua de classe média na zona sul do Recife muda a vida dos moradores do local. Ao mesmo tempo em que alguns comemoram a tranquilidade trazida pela segurança privada, outros passam por momentos de extrema tensão. O filme é uma crônica brasileira com humor e suspense, uma reflexão sobre história, violência e barulho.

Club Sandwich | Dir. Fernando Eimbcke | 82min. | México – 2015 | 12 anos - 02/10 às 15h

Paloma cria sozinha o seu filho Héctor, de 15 anos. Os dois viajam para um pequeno resort vazio, por causa da baixa temporada, e passam os dias entediados, entre o quarto e a piscina. Quando uma garota da idade de Héctor chega no lugar, o adolescente se interessa por ela. Paloma começa a perceber que seu garotinho está se tornando um adulto.

