GEDAL e UEL promovem minicurso de astrobiologia

No próximo sábado, dia 01 de outubro, o GEDAL (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) e o MCTL-UEL (Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina – UEL) promovem um Minicurso de Astrobiologia, com a presença do pesquisador Dr. Ivan Gláucio Paulino de Lima, astrobiólogo da USRA (Universities Space Research Association), parceiro do NASA Ames Research Center (NASA-ARC), e pós-doutor pelo NASA ARC.

O minicurso ocorrerá na SALA MULTIMEIOS DO CCE – Sala 20, 3º andar, na UEL (no prédio de Estatística, atrás do Departamento de Física e próximo à Biblioteca Central da UEL), das 14:30 às 18:00.

Serão duas palestras:

- Astrobiologia e Exploração Espacial – Prof. Dr. Ivan Gláucio Paulino de Lima (USRA – EUA)

- Onde estão os outros? A busca por civilizações extraterrestres – Prof. Esp. Miguel Fernando Moreno (GEDAL / MCTL-UEL)

Haverá a emissão de certificados para os participantes.

O minicurso é aberto a TODOS os interessados, e SEM CUSTOS.

As vagas são limitadas a 120 participantes (capacidade do local) e serão preenchidas por ordem de chegada.

Haverá SORTEIO DE BRINDES DA NASA!!!

