Fórum Mercado em Foco: painel abordará estratégias para empresas

Um dos destaques do 2º Fórum Mercado em Foco, que será realizado pela ACIL na próxima quarta-feira, 28, é o painel sobre “A execução da estratégia no dia-a-dia das empresas”, que possibilitará o compartilhamento de experiências de gestão de negócios em meio a um cenário cada vez mais desafiador.



O debate será composto pelos empresários londrinenses Márcia Manfrin, presidente da Apetit Serviços de Alimentação, André Yui, CEO da Key Design, e Dalton Swain Conselvan, vice presidente da Veltec.

Há 27 anos, Marcia Mocelin Manfrin está à frente de uma das empresas que mais crescem no Brasil. Empresária do ramo de administração de restaurantes corporativos, Marcia é fundadora e Presidente da Apetit Serviços de Alimentação, considerada uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil segundo a revista Você S/A e o Instituto Great Place to Work.

O jovem André Gomes Yui precisou de poucos anos para construir uma reputação que muitos empresários tentam, em vão, construir por décadas. Ele comanda uma marca conceito que desponta como um case de sucesso no comércio eletrônico brasileiro, a Key Design, especializada em acessórios fast fashion. Graças a um crescimento de três dígitos ao ano, a grife, fundada em 2013, já conseguiu se posicionar neste mercado disputadíssimo e agora sonha com voos mais altos.



Dalton Swain Conselvan coleciona em sua carreira profissional uma grande expertise em gestão estratégica de negócios. É vice presidente da Veltec, destacada no ranking Exame/PME entre as 250 empresas com a maior taxa de crescimento no Brasil. Conselvan tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas de Telecomunicações e atua, principalmente, nos seguintes temas: sistemas embarcados, instrumentação eletrônica, telemetria e rastreamento veicular.



Performance empresarial num cenário de mudanças



O 2º Fórum Mercado em Foco, desenvolvido para inspirar empresários de diferentes segmentos e portes, é direcionado a empresários de Londrina e região e possibilita a discussão de cenários e tendências econômicas da atualidade.

Além do painel, a programação desta edição traz a palestra “A Performance Empresarial em um Cenário de Mudanças: O que as empresas de diferentes tamanhos podem nos ensinar sobre excelência e desempenho”, ministrada por Marco Aurélio Kumura, diretor de tecnologia e inovação da ACIL, executivo, professor, empreendedor e palestrante.



Kumura abordará a dinâmica da competição e da transformação dos mercados, modelos de geração de valor para as organizações empresariais, fatores essenciais para a execução estratégica e captura de valor, elementos fundamentais para a performance (startups, empresas médias e grandes com atuação nacional e internacional) e a adaptação das empresas ao cenário competitivo e em rápida transformação.



O evento será realizado a partir das 8 horas, na ACIL, na Rua Minas Gerais, 297, 1º andar. O investimento para estudantes e associados da ACIL é R$ 40. Não associados pagam R$ 60. Para se inscrever e conferir a programação completa basta acessar o endereço eletrônico http://acil.com.br/forummercadoemfoco/.

