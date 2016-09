Profissionais da Alemanha visitam indústrias de Londrina em programa do IEL

Notícias Gerais

A partir de hoje, profissionais da Alemanha que fazem parte do programa de Mestrado em Gestão Internacional da Universidade de Steinbeis visitam indústrias nas cidades de Curitiba, Londrina e Antonina. Eles participam de um programa de especialização profissional em Gestão e Planejamento Empresarial do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), do Sistema Fiep, realizado em parceria com a instituição de ensino alemã.

Ao todo, serão 34 profissionais. As visitas são parte das atividades do curso, que contempla também aulas de gestão, cultura organizacional brasileira e inovação. Até o fim do ano, o IEL recebe mais uma turma da instituição alemã.

Na capital do Estado, os profissionais visitam as unidades da New Holland e da Boticário. Amanhã os alunos visitarão a empresa Angelus, em Londrina. Em Assaí, região de Londrina, serão recebidos no dia 29 na unidade da Jumbo Indústria Mecânica. O grupo vai até o litoral no dia seguinte, onde terá acesso à Hidrelétrica Parigot de Souza, da Copel, em Antonina.

Esta é a nona turma que o Instituto recebe no Paraná, desde que firmou parceria internacional com a Universidade de Steinbeis, em 2014. Segundo o superintendente do IEL no Paraná, José Antonio Fares, o objetivo é a troca de experiências entre as duas instituições e a promoção de intercâmbios e parcerias entre profissionais e indústrias do Brasil e da Alemanha. “O modelo já aplicado na Alemanha permite que os alunos pesquisem e apliquem novas soluções em empresas e indústrias, aliando o conteúdo visto em sala de aula com cases reais do mercado de trabalho”, explica.

A parceria também levou brasileiros para a Alemanha. Em agosto do ano passado, alunos da especialização LLM em Direito Empresarial Aplicado, da Escola de Gestão da Faculdade da Indústria IEL também ficaram três semanas na Universidade de Steinbeis. Eles visitaram empresas locais, participaram de seminários e palestras sobre a área de direito empresarial e sobre o trabalho realizado em organizações alemãs.

Sobre o IEL

O IEL faz parte do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). Com 47 anos de atuação, promove o desenvolvimento da indústria com a oferta de soluções educacionais e de programas voltados à gestão de talentos, com foco em estágio e trainee.

Por meio da Faculdade da Indústria IEL e da Escola de Gestão, qualifica profissionais em cursos de graduação, pós-graduação e educação executiva, atuando com expertise e metodologias focadas em soluções práticas para as indústrias. Saiba mais em www.ielpr.org.br

Assessoria de imprensa Sistema Fiep