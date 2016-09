Alunos de CMEI da região sul participam de Semana da Leitura

Cultura

CMEI Yolanda Salgado Vieira Lima promove momentos de leitura, dramatização de conto infantil e empréstimo de livros

Os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Yolanda Salgado Vieira Lima participam, a partir de hoje, da Semana da Leitura. A atividade, que é promovida anualmente, tem como finalidade incentivar o hábito de leitura entre as crianças, e também motivar os familiares a lerem com mais frequência. O CMEI fica na rua Lírio-dos-vales, 77, no Parque das Indústrias.



A supervisora do CMEI, Simone Ávila Carvalho de Moura, contou que a programação inclui a atividade das sacolinhas de leitura. “Os alunos levam para casa livros infantis com temas diversificados. O objetivo é que os pais e responsáveis leiam estes livros com as crianças, e que esse momento faça parte da rotina da família”, contou.



Na programação da Semana da Leitura, também estão previstas leituras em sala de aula, com as crianças, e uma dramatização de conto infantil. “A leitura é muito incentivada na nossa unidade. Os momentos de leitura são realizados inclusive com os alunos de quatro meses, utilizando livros de pano, de banho, e as leituras de imagem”, explicou.



De acordo com a supervisora, a realização anual da Semana da Leitura tem mostrado bons resultados entre as crianças e seus familiares. “Os pais fazem uma devolutiva de como foi esse momento de leitura, e tem sido muito satisfatório. Eles contam qual foi a reação das crianças, o que eles observaram de diferente, e o mais importante é que reconhecem a necessidade de tornar isso um hábito. A participação das famílias é essencial para que a leitura faça parte da rotina dos nossos alunos, e envolver os pais e responsáveis tem sido muito positivo”, disse.



Atualmente, o CMEI Yolanda Salgado Vieira Lima possui cerca de 110 alunos matriculados, na faixa etária de quatro meses a cinco anos.

