Curso internacional de BMX começa segunda no CT de Londrina

Último módulo do curso de treinadores prossegue até sexta-feira (30) e será ministrado pelo técnico francês Thomas Allier

O Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Ciclismo, que acaba de ser construído em Londrina, será sede para o Estágio Internacional do Curso de Treinadores para BMX, que começa na próxima segunda-feira (26), às 8 horas, e prossegue até sexta (30). Realizado pela Academia Brasileira de Treinadores (ABT) do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o estágio será ministrado pelo ex-ciclista e técnico da União Ciclística Internacional (UCI) o francês Thomas Allier.

Com início em 2015, o curso é realizado em módulos presenciais e a distância, finalizando com o Estágio Internacional. A primeira fase do curso dura um ano e trata do desenvolvimento esportivo que é mais focado na detecção de talentos para o ciclismo. No segundo ano o curso aborda o aperfeiçoamento esportivo incluindo o alto rendimento e competições internacionais.

Outras disciplinas do ciclismo também estão no calendário de estágios da ABT, que contemplou o ciclismo com 40 vagas para o curso de treinadores. Foram 10 vagas para cada uma das disciplinas - BMX, Mountain Bike, Pista e Estrada. O próximo estágio será para treinadores do Mountain Bike a ser realizado também em Londrina, entre os dias 4 e 7 de outubro, com o treinador irlandês Chris Kilmurray. Os estágios do ciclismo de Pista e de Estrada ainda serão definidos.

O módulo de estágio internacional se caracteriza como um dos pontos altos do curso da ABT, pois é uma excelente oportunidade para troca de experiências e informações com os grandes treinadores mundiais. Também tem o objetivo de prover suporte teórico e prático para o aperfeiçoamento da modalidade, com foco na sistematização do treinamento e na técnica esportiva.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, José Luiz Vasconcellos, o Estágio Internacional possibilita uma melhor capacitação profissional e oportuniza treinadores brasileiros a ficarem de frente com profissionais de renome, de alto nível. "É uma experiência que vai beneficiar os treinadores brasileiros proporcionando o aprimoramento da técnica de treinamento dos atletas, contribuindo de forma relevante para a conquista de resultados positivos no esporte olímpico brasileiro", afirma Vasconcellos.

Onde: Centro de Treinamento de Londrina

Dia: De segunda a sexta (entre os dias 26 e 30 de setembro)

Horário – Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Local: Complexo do Autódromo Ayrton Senna

Contato: Vera Barão – 43-9989-1968

CBC - Vera Barao