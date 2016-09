Marialva fica com o futebol masculino e Floresta com o feminino

Esportes

Terminou ontem a fase regional do projeto Bom de Bola em Marialva. Participaram da competição 21 equipes de 16 municípios que integram o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Maringá. Foram três dias de disputas no futebol feminino e masculino pelas classes A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), e os campeões estão garantidos na fase macrorregional, que vai ocorrer em Marialva mesmo, de 7 a 9 de outubro. No último dia de disputa, o município sede ficou com os títulos no masculino. Na Classe A com o Colégio Juracy R. S. Rocha, e na Classe B com o Colégio Anjos Custódio. No sábado, o Colégio Monteiro Lobato, de Floresta, havia conquistado o título do feminino A, enquanto no feminino B a equipe da Escola Presidente Arthur C. Silva, também de Floresta, havia assegurado a primeira posição pela inscrição única para as disputas.

As partidas decisivas deste domingo ocorreram no Estádio Braz Clementino de Mendonça. Primeiro tudo se resolveu na Classe B. O terceiro lugar ficou com o Colégio José F. Saldanha, de Munhoz de Melo, que superou a Escola Professor Giampero Monacci, de Itambé, por 2 a 0. Os gols foram anotados na etapa inicial. Na sequência, ocorreu a ´briga´ pela medalha de ouro entre as equipes dos colégios Anjos Custódio, de Marialva e Santo Inácio, de Maringá. O time da casa fez um bom primeiro tempo, abriu 2 a 0 e segurou a vantagem até o fim da segunda etapa, e assim ficou com o título.

No masculino A, o Colégio Vercindes G. dos Reis, de Paiçandu, disputou a medalha de bronze contra o Colégio Marista, de Maringá. Melhor para a equipe de Paiçandu, comandada pelo técnico Faustino Vicente Lopes, que já anunciou estar próximo da aposentadoria, e que ganhou de 3 a 0, e os gols também ocorreram na etapa inicial. Na sequência, a última medalha em disputa, e a cobiçada de ouro. O Colégio Juracy R. S. Rocha, de Marialva, teve como rival o Colégio Maria Carmela N. de Souza, de Presidente Castelo Branco. O público compareceu em bom número, mas o time da casa não conseguiu sair do 0 a 0 na etapa inicial. Veio o segundo tempo, e nos primeiros minutos a igualdade prevaleceu. O time de Marialva chegava com perigo, mas pecava na última jogada. Até que após a metade da etapa complementar, Evandro anotou o 1 a 0 que deu o título para a equipe de Marialva.

A etapa do Bom de Bola em Marialva registrou 91 gols em 40 partidas, e a média ficou em 2,27 gols por jogo. No feminino foram cinco gols em duas partidas, com média de 2,5 gols por jogo, e no masculino foram anotados 86 gols em 38 partidas. A média final ficou em 2,26 gols por jogo.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Feminino A

1 – Colégio Monteiro Lobato – Floresta

2 – Colégio José F. Saldanha – Munhoz de Mello

Feminino B

1 – Escola Presidente Arthur C. Silva – Floresta

Masculino A

1 – Colégio Juracy R. S. Rocha – Marialva

2 – Colégio Maria Carmela N. de Souza – Presidente Castelo Branco

3 – Colégio Vercindes G. dos Reis – Paiçandu

4 – Colégio Marista – Maringá

5 – Colégio José F. Saldanha – Munhoz de Mello

6 – Colégio Adolpho O. Franco – Astorga

7 – Colégio Tereza Cristina – Colorado

8 – Colégio José Luiz Gori – Mandaguari

9 – Colégio Basílio Pertsew – Ângulo

10 – Colégio Olavo Bilac – Itambé

Masculino B

1 – Colégio Anjos Custódio – Marialva

2 – Colégio Santo Inácio – Maringá

3 – Colégio José F. Saldanha – Munhoz de Mello

4 – Escola Professor Giampero Monacci – Itambé

5 – Colégio Tereza Cristina – Colorado

6 – Escola Osvaldo Aranha – Lobato

7 – Escola Princesa Izabel – Paiçandu

8 – Colégio Humberto de Campos – Atalaia

9 – Escola Presidente Arthur C. Silva – Floresta

10 – Colégio Basílio Pertsew – Ângulo

O Bom de Bola 2016 é realizado pelo Governo do Estado, através das secretarias da Educação e do Esporte e Turismo, com apoio do município de Marialva.

COM/BOM DE BOLA 2016