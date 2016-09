SuperBike Londrina – Ingressos seguem disponíveis

Esportes

Está se aproximando o momento em que a cidade de Londrina (PR) irá receber mais uma etapa do SuperBike Brasil. A 7ª rodada do campeonato será realizada entre os dias 20 e 23 de outubro no Autódromo Internacional Ayrton Senna. E os ingressos para assistir de pertinho aos melhores pilotos do país seguem disponíveis através do site Ticket Fácil.

Ainda é possível adquirir os ingressos com valor promocional. As entradas do segundo lote de paddock, que dão acesso exclusivo à área dos boxes, custam R$ 35. Não perca tempo e reserve já o seu bilhete, que estará disponível por este preço até o dia 7 de outubro. Também é possível adquirir, antecipadamente, vagas de estacionamento no autódromo. A diária para carros é de R$ 30 e para motos, R$ 15.

A etapa de Londrina será a segunda rodada desta temporada realizada em solo paranaense e promete grandes pegas na pista. A expectativa é que mais de 150 pilotos participem da rodada, divididos entre as 18 categorias e oito largadas. Além dos ‘pratas da casa’, como Diego Faustino (#68), da Honda, e Wesley Gutierrez (#134), da Kawasaki Racing Team, a cidade deverá receber algumas feras do motociclismo internacional.

Pela categoria principal, a SuperBike, os argentinos prometem ser bastante competitivos e lutar pelas primeiras posições. Diego Pierluigi (#84), da equipe BMW Motorrad Alex Barros Racing, estreou com vitória nesta temporada, na última rodada, e espera repetir o feito em Londrina. Seu conterrâneo Marco Solorza (#55), da JC Racing Team, também vem de bons resultados com um terceiro lugar na etapa de Curitiba. Enquanto isso, o italiano Sebastiano Zerbo (#81), da BMW Motorrad Alex Barros Racing, segue em busca de sua primeira vitória neste ano.

Na SuperSport, categoria com motos de 600 cm³ de cilindrada, o representante estrangeiro no SuperBike Brasil é Maximiliano Gerardo (#41), da equipe Motonil Motors. O piloto uruguaio, de Montevidéu, é um dos fortes candidatos ao título e ocupa o segundo lugar no classificatório geral.

Estes são apenas alguns dos grandes pilotos que marcarão presença em Londrina. E você não vai ficar de fora dessa. Além dos ingressos de paddock, o SuperBike Brasil disponibiliza acesso gratuito às arquibancadas. As entradas poderão ser retiradas nos diversos postos conveniados da cidade – que em breve serão anunciados – ou diretamente na bilheteria do autódromo entre os dias 21 e 23 de outubro.

O SuperBike Brasil tem Patrocínio Silver Honda, Mobil, Pirelli e Yamaha. Patrocínio Bronze Premium de Kawasaki, Ducati e MotoSchool. Patrocínio Bronze de Shark, Diafrag, Alpinestars e Tutto Moto.

Ingressos para ARQUIBANCADA são GRATUITOS.

Serviço:

7ª etapa do SuperBike Brasil

De 20 a 23 de outubro

Autódromo Ayrton Senna

Av. Henrique Mansano, 777, Londrina (PR)

Equipe VGCOM