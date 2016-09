Dengue: Mitos e verdades sobre a doença e a vacina

Saúde

1- AAS e anti-inflamatórios são contraindicados no tratamento dos sintomas da Dengue?

Verdade. O tratamento consiste na hidratação intensa e medicamentos sintomáticos. O AAS e anti-inflamatórios são contraindicados, pois podem desencadear sangramentos ou piorá-los.

2- Os sintomas da Dengue tipo 4 são diferentes e mais graves do que os outros tipos de vírus da doença?

Mito. Os sintomas da Dengue são iguais para qualquer um dos tipos de vírus.

3- Apenas a fêmea do mosquito Aedes Aegypti transmite o vírus da Dengue?

Verdade. A fêmea se alimenta de sangue para garantir o desenvolvimento de seus ovos.

4- Há possibilidade de prevenção da Dengue por meio de vacina.

Verdade. Está disponível a Dengvaxia, do Laboratório francês Sanofi Pasteur contra os 4 sorotipos de vírus da Dengue.

5- A Dengue causa apenas doença leve.

Mito. A doença pode evoluir de forma grave e o desfecho pode ser o óbito. Em 2015 o Brasil registrou 1.649.008 casos de Dengue com 1.596 casos graves e 863 óbitos.

6- A vacina contra a Dengue não tem segurança na proteção contra casos graves.

Mito. A vacina é segura e eficaz, passou por múltiplos estudos robustos que mostram que proporciona proteção de 93% contra a Dengue grave, reduz em 80% os óbitos e as internações pela doença.

7- A vacina disponível não protege contra todos os sorotipos de vírus da Dengue.

Mito. A vacina atualmente disponível é indicada para a prevenção da dengue causada pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4.

8- A vacina disponível protege totalmente na primeira dose.

Mito. A primeira dose da vacina garante 70% de efetividade sendo necessário mais a 2° e 3° dose para garantir imunidade adequada. O esquema se completa com três doses com 6 meses de intervalo (0-6-12 meses, por via subcutânea)

9- A vacina contra a Dengue atualmente disponível também imuniza contra a Chicungunya e contra o Zika vírus.

Mito. A vacina contra a Dengue imuniza somente contra os 4 sorotipos de vírus da Dengue.

10- Pessoas que já tiveram Dengue podem tomar a vacina.

Verdade. A vacina foi aprovada tanto para pessoas que nunca tiveram Dengue como para aquelas que já tiveram a doença.

11- A vacina é efetiva em qualquer idade.

Mito. A vacina foi aprovada para uso adulto e pediátrico apenas para a faixa etária entre 9 e 45 anos de idade.

12- A vacina contra a Dengue pode causar febre.

Verdade. É possível que a vacina provoque febre e outros efeitos adversos leves comuns em outras vacinas, no entanto não contraindica a implantação da vacina em larga escala.

*Marta Fragoso: infectologista do Hospital VITA e responsável pelo Centro de Vacinação VITA