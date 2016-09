UEL debate nesta terça-feira (27) a reforma do ensino médio

Educação

A Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) e a APP Sindicato promovem nesta terça-feira (27), das 8h30 ao meio dia, no Anfiteatro do CCH, e das 19h30 às 22h30, no Anfiteatro do CCB, a mesa-redonda "A reforma do ensino médio por Medida Provisória: os (des) caminhos da formação da juventude brasileira".

Os participantes da mesa serão as professoras Eliane Cleide Czernisz, Sandra Regina Garcia, ambas do Departamento de Educação, do CECA, e a professora Ileizi Luciana Fiorelli, do Departamento de Ciências Sociais, do CCH.

Agência UEL