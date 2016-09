UEL abre inscrições para 51 cursos de especialização 

Notícias Gerais

Estão abertas as inscrições para 51 cursos de Pós-Graduação Lato sensu (especialização). As inscrições são efetivadas somente via internet no endereço uel.br/proppg/inscricoes.

A seleção dos candidatos inscritos será realizada nos períodos indicados por cada curso. Detalhes referentes ao número de vagas, documentos necessários para inscrição e período de seleção devem ser consultados na página de cada curso.

Mais informações no endereço uel.br/proppg/portalnovo.

Agência UEL