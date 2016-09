Prefeitura contrata empresa para modernização do arquivo público

Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública, contratará uma empresa para realizar a gestão documental e a modernização do Arquivo Público Municipal. O valor do contrato é de R$ 167.900,00, que será pago em etapas, de acordo com os diversos tipos de serviços a serem prestados.

Os serviços incluem a capacitação de servidores, o diagnóstico das tipologias documentais da Prefeitura, a elaboração de plano de classificação da tabela de temporalidade de guarda de documentos, a realização de workshop para 100 gestores municipais no sentido de trazer conscientização sobre a organização e a guarda documental, informações, transparência e conservação, produção dos documentos, gestão eletrônica e digitalização, arquivamento, crescimento vegetativo do arquivo, levantamento e classificação dos tipos documentais e manual sobre trabalhos em arquivo, entre outros.

A empresa vencedora do certame terá 180 dias para executar as ações, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. A fiscalização de seus trabalhos caberá à Gerência de Arquivo Público, subordinada à Diretoria de Gestão de Informações e Arquivo Público.

Segundo o secretário municipal de Gestão Pública, Rogério Carlos Dias, atualmente todas as secretarias municipais possuem acervo documental, que está alocado em Arquivo Público Municipal e que terá que passar por instrução para a guarda temporária, permanente ou desfazimento de inservíveis.

“O arquivo público está precário, tem mais de 50 anos. Esperamos com isso que haja uma nova forma de elaborar, guardar e armazenar corretamente todos os documentos produzidos pela Prefeitura, além de darmos conhecimento aos servidores responsáveis, sendo mais um cumprimento de metas vinculado à ação de governo para dar mais transparência e acesso à informação através da organização documental”, ressaltou o secretário.

A ação faz parte do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT)

