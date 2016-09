Seja bem-vinda, Primavera

Artigos e Opinião

E chega a estação mais esperada do ano: é Primavera! Este dia 22 de setembro foi dos mais bonitos, iluminados, ensolarados que já tivemos, digno de iniciar esse tempo mágico de vida, de luz e de cores. Ele já começou com uma manhã de céu de brigadeiro e um sol esplendoroso, preparando a chegada da estação mais bonita do ano. E a tarde continuou brilhante e colorida.

Meu pequeno jardim não tem espaço para plantar muita coisa, mas um de meus pés de jacatirão deu as boas vindas à Primavera ainda com uma flor, uma única flor, porque as outras duas já estavam perdendo as pétalas. Mas fico feliz que ele tenha persistido florescendo, para acolher com as suas cores esta estação tão carregada de matizes. Assim como outros tantos deles em tantos outros jardins, ainda carregados de pétalas brancas, lilazes e vermelhas, prestando homenagem à Primavera..

Meus amores-perfeitos, felizmente, estão fartamente florescidos, apesar de estarem há meses produzindo suas flores. Sei que eles sabem em que época estamos, apesar do que o nosso descaso com a natureza fez com o tempo, desregulando as estações. E em sabendo disso, eles rejuvenesceram e explodiram em flores de novo, só para receber a Primavera.

As orquídeas, de vários tipos, florescem espetacularmente em tudo que é jardim. São cachos e mais cachos de orquídeas de todas as cores, perfumando tudo ao seu redor.

Meus pés de morango, que eu pensei que estavam parando de produzir, encheram-se de flores novamente e elas constrastam – ou combinam? – com as frutas já amadureceno. Até o meu pé de guaco está cheio de flores, embora elas não sejam bonitas.

Nem todos os pés de ipê estão carregados de flores, mas vi alguns totalmente vestidos de amarelo, sóis particulares irradiando luz de pequenas ilhas de ouro, como se um Midas tivesse passado e tocado neles.

A Primavera chegou...O mundo vestiu-se de flores,a vida enfeitou-se de cores e a gente se enche de amor... É primavera! A vida sorrindo, música ao vento, poesia no ar.

Ah, a Primavera... contigo renasce a vida, brota de novo a poesia, renova-se a esperança. Vem, Primavera: lança sobre nós o sol, raio de luz, força e cor, essência de vida de nós, pequenos filhos da terra. A festa da vida recomeça e eu te festejo, Primavera!

Luiz Carlos Amorim – Escritor, editor e revisor - Fundador e presidente do Grupo Literário A ILHA, com 36 anos de trajetória, Cadeira 19 da Academia SulBrasileira de Letras - http://luizcarlosamorim.blogspot.com.br