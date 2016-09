Município realiza 1ª Quinzena do Empreendedor Taxista e da Cultura

Londrina

Ação irá ocorrer em parceria com a Fomento Paraná; haverá atendimentos personalizados e nova linha de crédito para empreendedores culturais

Para atender microempreendedores e empreendedores de pequeno porte da área da Cultura e taxistas de Londrina, a Prefeitura de Londrina, por meio da Sala do Empreendedor, realiza, em parceria com a Agência Fomento Paraná, a 1ª Quinzena do Empreendedor Taxista e da Cultura. Durante o mês de outubro, haverá ações, atendimentos personalizados e visitas ao público para apresentar as melhores condições de financiamento e taxas de juros dentro das linhas de microcrédito.

A ação será dividida em duas etapas. Na primeira quinzena, de 3 a 14 de outubro, serão atendidos os taxistas. Já na segunda metade do mês, entre os dias 17 e 28, o atendimento será voltado aos empreendedores da cultura. Os agendamentos poderão ser feitos pelo telefone 3372-4108 ou presencialmente na Sala do Empreendedor, que fica no piso térreo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.

A Fomento Paraná abriu, em setembro, mais de R$2 milhões em créditos suplementares para aquisição de veículos novos para taxistas. Dentro dessa categoria, o financiamento também pode ser utilizado para realizar a conversão do motor do carro para uso de Gás Natural Veicular (GNV) ou, ainda, para a adaptação do veículo para atender pessoas com dificuldades de mobilidade.

No dia 19 de setembro, a Fomento Paraná e o Governo do Paraná criaram uma nova linha de crédito, entre R$ 10 mil e R$ 100 mil, destinada para o atendimento a empreendedores culturais. Essa é a primeira iniciativa de financiamento voltada exclusivamente a este segmento, que já será colocada em prática em Londrina durante a realização da Quinzena do Empreendedor.

A finalidade é atender aquelas pessoas que necessitam de recursos para fomento cultural, visando atender profissionais e empresas das áreas de design, teatro, produtores culturais, músicos, iluminadores, artistas plásticos, grupos teatrais, entre outros.

As duas linhas de financiamento que serão disponibilizadas durante a 1ª Quinzena do Empreendedor Taxista e da Cultura também poderão ser obtidas pelo público, a partir do mesmo período, com os agentes de crédito da Sala do Empreendedor e também na Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil).

Crédito para Taxistas - Para a utilização dos novos recursos destinados aos taxistas, foram mantidas as condições de taxas de juros, com valor limite para financiamento de até R$50 mil por CPF, taxa de 0,99% ao mês e as mesmas garantias oferecidas.

De 2015 para 2016, Londrina avançou do quinto para o terceiro lugar, em todo o Paraná, em número de financiamento de táxis, totalizando, até o momento, 32 veículos, entre já liberados e em finalização de contratos. O valor total investido até aqui é de R$1.132.023,09.

A linha de financiamento “Banco do Empreendedor – Taxistas”, da Fomento Paraná, tem um histórico de financiamentos que soma quantia de aproximadamente R$ 59 milhões. Esse número representa quase 1.700 veículos, o que equivale a mais de 20% da frota de táxis em circulação no Paraná. Somente em 2016, já foram liberados ou estão em contratação R$ 15,2 milhões.

NC/PML