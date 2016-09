Fernanda D´avila diz não ser "perfeita" e revela ter sofrido preconceito por ser fitness

Social

Fernanda D'avila é considerada a modelo mais bonita do universo fitness. A morena, no entanto, quer mudar esta imagem de corpo perfeito e mostrar que todas as pessoas podem ter um corpo bonito e, principalmente, saudável.

"Muitas pessoas olham minhas redes sociais e falam 'nossa ela é perfeita', mas na verdade não sou. Busco sempre o melhor! Mudei o estilo de vida sim, mas tenho que me superar todos os dias. Não somente para deixar o corpo bonito, mas para conseguir evoluir a mente e me conscientizar que saúde vem sempre em primeiro lugar. Claro que sinto vontade de comer frituras, gorduras... Mas tenho que pensar no futuro e nas consequências de uma má alimentação", afirma a morena de 31 anos.

Fernanda revela que sofreu preconceito quando começou a levar uma vida fitness. "Quando estava na fase de transição dos hábitos alimentares e rotina de treino muitas pessoas questionavam: 'Para que isso? Não precisa de tanto? Isso não vai mudar sua vida?'. E muitos dos que falavam isso no passado hoje seguem meu estilo de vida".

A modelo conta que se orgulha de incentivar as pessoas a cuidarem da saúde. "Sou chata com a família, amigos, conhecidos... Mudei meu estilo vida e quero levar isso adiante sempre que possível. Claro que temos que ser felizes e comer besteiras faz parte, mas tudo depende da maneira como consumimos".

Fernanda D'avila também serve de exemplo através de suas postagens nas redes sociais. "Esses dias recebi um depoimento de um cardiologista de 60 anos e fiquei muito comovida. Ele relatou que salva vidas todos os dias, mas que eu tinha salvado a dele. Tudo porque eu incentivo a esposa dele nas minhas publicações nas redes sociais e assim passei a incentivá-lo também".

"Ele perdeu muitos quilos e melhorou seu condicionamento físico. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau né, mas sempre podemos mudar os ditados populares. Porém nunca tive ideia que um dia poderia mudar a vida de alguém. Isso não tem preço!", exalta a modelo fitness.

Fabiano de Abreu/MF Models Assessoria

