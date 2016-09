À revista, Lexa conta quais são suas referências musicais: “Beyoncé e a Demi estão ali pau a pau”

Social

A cantora Lexa, estrela de capa da edição de setembro da revista Magazine In Rio, revelou um pouco sobre sua carreira musical e contou sobre suas referências.

Em entrevista a Júnior Provesi, Lexa citou grandes nomes do pop mundial e falou sobre a admiração que nutre por estas estrelas da música.

“Eu tenho uma referência para cada coisa. Referência de imagem, de beleza para mim, é a Jennifer Lopez. Eu também amo a Demi Lovato, amo a Dulce Maria, a Rihanna. Ariana Grande para mim tem uma voz surreal. Mas na preferência acho que a Beyoncé e a Demi estão ali pau a pau (Risos)”, conta Lexa.

Sucesso em todo o país, Lexa disse que a descoberto de seu talento para os palcos foi descoberta na infância e que sua mãe foi uma grande incentivadora: .

“Com 4 anos eu subi num palco pela primeira vez e cantei “Brasil brasileiro” na formatura do colégio (Risos). Minha mãe sempre foi a minha mentora em relação a música. Lógico que cada um nasce com o seu talento, mas ela me ajudou muito nesse processo, sabe. Ela sempre me apoiou muito”, finaliza a cantora.

Fabiano de Abreu/MF Models Assessoria

Clique nas fotos para ampliar