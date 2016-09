Alice Matos chama atenção por look despojado

Social

A empresária Alice Matos, proprietária da marca Labellamafia, marcou presença nas comemorações de aniversário de 15 anos da loja Dripp, localizada em Moema, São Paulo.

Participando do lançamento da nova Coleção de Verão, ao lado de celebridades como Karina Bacchi, Aline Riscado e Babi Muniz, Alice, que é conhecida como uma das mulheres mais estilosas e irreverentes da atualidade, se destacou por seu bom gosto e autenticidade.

Para compor o look Alice escolheu uma calça sweat off white de tecido leve e com amplos bolsos nas laterais, seguindo a pegada comfy, que é uma das principais trends desta estação, e apostou em um cropped black com efeito metalizado.

Para finalizar, a sandália plataforma branca arrematou a produção de forma imponente e ousada, perfeita para a ocasião.

Fabiano de Abreu/MF Models Assessoria

