Priscila Rocha sai em defesa dos animais: “Tudo o que for em prol dos bichinhos, podem contar comigo” A modelo Priscila Rocha é assumidamente apaixonada por animais, tanto que cria vários pets, principalmente cães. A modelo revelou que é a favor da adoção de animais e que ver os bichinhos na rua lhe parte o coração, tanto que possui dois animais que foram adotados. Priscila está prestes a lançar seu próprio canil e dentro dele pretende criar uma área destinada apenas a animais abandonados. "Eu sou totalmente a favor da doação de animais, eu tenho vários em minha casa em Goiânia que são adotados. Dois deles eu peguei na rua, que não tinham onde ficar. No meu canil, vamos deixar as fêmeas acasalarem apenas 5, ou 6 vezes. Na sexta vez, vamos castrá-la e doar, doar para pessoas que possam cuidar bem, faremos uma pré-seleção. Tudo o que for em prol dos bichinhos, podem contar comigo. Teremos também um hotel para cães, neste hotel, terá uma área para cachorrinhos carentes, de rua, para cuidarmos", conta Priscila Rocha. Para dar sequência e por em prática seu projeto de assistência a animais carentes, Priscila Rocha está buscando parcerias com instituições de caridade. “ Estou buscando instituições de caridade para animais, se alguma pessoa se interessar na adoção, pode me procurar através do meu assessor”, finaliza a modelo.

