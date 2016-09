Após infância pobre, Jeicy Rocha fatura quase 30 mil reais como modelo na Suíça

Social

A morena, intitulada Princesa Latina, faz o maior sucesso com cliques sensuais

Tem brasileira fazendo sucesso na Europa. O nome dela é Jeicy Rocha, intitulada Princesa Latina. Atualmente, a gata, de 28 anos, fatura quase 30 mil reais como modelo na Suíça e é requisitada por fotógrafos de todo mundo. Mas a vida nem sempre foi um mar de rosas para a bela morena.

“Minha infância foi como a de muitos na época e de alguns ainda hoje; cheia de altos e baixos, de incertezas, de problemas econômicos e agressões. Cresci com pouca comida e às vezes nenhuma. Brinquei muito na rua com meus amigos – esses mesmos me ensinaram a ler e à escrever, brincado de escola. Ir para o lixão e pegar brinquedos velhos e pedaços de bonecas até formar uma inteira”, relembra a jovem.

A mãe da jovem não acreditava que uma pessoa poderia mudar de vida e sair da pobreza, mas Jeicy pensava diferente. “Foi na adolescência que eu comecei a perceber as diferenças na vida e a ter vergonha de tudo. Queria sempre ir à escola, usar o uniforme, levar livros na mão, ter merenda, amigos, mas minha mãe não acreditava muito que isso viesse a mudar a minha vida ou destino. Ela achava que ler e escrever era o suficiente e que pobre não tinha muita chance na vida. Não me importava. Eu me considero uma pessoa que sempre diz “sim” para qualquer chance que aparece e por isso acredito que sou uma pessoa sortuda e feliz, pois em todas as vezes que eu permiti aconteceram transformações e mudanças sempre positivas. Eu pensava “daqui eu vou pra Europa”, já tinha isso na cabeça, não sabia como, mas iria”, relata a gata.

Atualmente, a vida de Jeicy Rocha é bem diferente de sua infância sofrida. Além de modelo, ela ainda quer escrever uma biografia. “Tenho uma família linda. Moro há nove anos na Suíça e sou modelo fotográfica. Agora procuro me concentrar em escrever o livro com a minha história, conta.

Jeicy também faz o maior sucesso nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, a modelo publica diversas fotos sensuais, deixando os seguidores babando.

Facebook dela https://www.facebook.com/JEICY-Fotomodell-Princesa-Latina-783148661769279/?fref=ts

Thiago Freitas Assessor e Jornalista

Clique nas fotos para ampliar