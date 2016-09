Prestes a dar à luz a seu primeiro filho, Bianca Leão posa para ensaio com o marido: Serei rainha apenas do meu filho"

Social

Grávida, Bianca Leão, que dará à luz a seu primeiro filho na próxima semana, posou para um ensaio em que exibe sua barriga ao lado do marido, o empresário Lucas Cohen.

Nas imagens, Bianca Leão posa faz topless e uma singela despedida do carnaval carioca. A assistente de palco do programa “Tudo Pela Audiência”, que brilhou como rainha de bateria da União da Ilha e Porto da Pedra, além de ter sido Musa da Viradouro, entre outras participações no carnaval, comentou sobre o ensaio e sobre seu parto.

“Estou com a cesariana marcada para a próxima quinta-feira, mas caso a bolsa estoure antes, farei o parto normal, pois acho lindo. Quanto ao ensaio, eu anunciei minha despedida do carnaval, resolvi fazer este último ensaio, que ficou lindo. Como publiquei em uma rede social serei rainha apenas do meu filho”, conta Bianca Leão.

A morena também comentou sobre sua forma física durante sua gestação: “Engordei 20 kg durante a gravidez. Não fiz dieta e estava bebendo um litro de refrigerante por dia, agora vou parar e vou voltar a me cuidar. Apesar de ter engordado, estou feliz com meu corpo. As pessoas nem notam que engordei isso tudo, pois estava muito magra. Estou muito feliz com meu bumbum e minhas pernas. Mas assim que meu filho nascer, vou voltar para a academia, quero ser uma mamãe gostosona e saudável.”

(MF Models Assessoria)

