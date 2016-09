India Fitness, Yasmin Castrillon sonha em pegar onda no Havaí

Social

Essa índia vai além de fitness, Yasmin Castrillon que é de família indígena de verdade, como ela gosta de dizer, não tem apenas a musculação e a vida fitness como hobby, ela também é surfista. Yasmin mora em João Pessoa, na Paraíba, são nas praias de sua cidade que ela aproveita o tempo livre para surfar.

"Basta eu ter um tempinho livre para conectar ao mar e sair da rotina". Disse Yasmin.

Com um super litoral a sua disposição, praias lindas e não tão perigosas, Yasmin diz que tem o ambiente perfeito para a pratica do esporte. A morena sonha em um dia poder pegar ondas no Havaí, mas ainda precisar adquirir mais técnica no surfe, conta ela:

"Agora eu não poderia me arriscar em praias havaianas, mas no futuro próximo, com mais técnica, eu posso tentar arriscar." Complementa Yasmin

Como não poderia ser diferente, seu ídolo é o Gabriel Medina e sua praia predileta é a Praia do Coqueirinho, em João Pessoa.

"Gabriel Medina fez um grande feito para o esporte no Brasil, espero que ele mantenha a regularidade pois faz bem para o esporte. Não sou uma surfista profissional, eu tiro onda(risos)." Finaliza Yasmin Castrillon.

A modelo e Musa Fitness Yasmin Castrillon, dona de curvas irretocáveis, vem chamando a atenção não só por sua beleza, mas também pelo fato de ser de origem indígena. Yasmin é bisneta de uma índia da tribo Parintintins.

Yasmin, que vem sendo chamada de Índia Fitness, diz ter propriedade para assumir o posto de única e verdadeira “Índia Fitness”, já que além de sua ascendência, também se dedica a uma vida extremamente saudável, não dispensando muita malhação. A morena, que nasceu em Manaus apresenta medidas impressionantes. São 95cm de busto, 70cm de cintura e 100cm de quadril - glúteo. distribuídos em 1,70 m de altura.

"As pessoas me chamam de Índia Fitness na academia, amigos, vi que saíram na rede social algumas índias fitness não sei. Mas Índia Fitness que não malha não rola né", diz Yasmin.

(MF Models Assessoria)

